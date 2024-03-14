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奚夢瑤富養女兒 2歲娃用3萬元名牌包、3千元髮夾

娛樂新聞組 / 綜合報導
奚夢瑤曬出為女兒準備的名牌迷你包和髮夾。(取材自小紅書)
奚夢瑤曬出為女兒準備的名牌迷你包和髮夾。(取材自小紅書)

中國超模奚夢瑤在2019年與賭王何鴻燊四房兒子何猷君結婚，兩人育有一子一女，成為娛樂圈一段佳話。近日，奚夢瑤上傳一段開箱影片，分享近期入手的名牌包、生日禮物等，其中為女兒準備的名牌迷你包和3000元人民幣的髮夾，讓網友直呼「做奚夢瑤女兒好幸福，媽媽又有錢又有品味」。

奚夢瑤的女兒雖然才2歲，但從小過的就是標準名媛千金生活。從奚夢瑤分享的影片可見，奚夢瑤為女兒準備的包包，雖然只有巴掌大，但價值高達3萬4000元人民幣。為了搭配這個粉色包，奚夢瑤還特地選了一只同色系髮夾，只見小小髮夾在燈光下閃閃發亮，十分精緻。據悉，這個髮夾要價3000元人民幣。

其實，這不是奚夢瑤第一次分享為女兒準備的包包，之前她就曬過5個為女兒準備的名牌包。

對於奚夢瑤大手筆富養女兒，不少網友表示羨慕，「真是人生贏家」、「我也想投胎當奚夢瑤女兒」。

據悉，娛樂圈大手筆寵女不只奚夢瑤，女星林心如也曾說過，等女兒18歲時要送3億珠寶給她，一度掀起網友熱議。

林心如說過，想要打包3億珠寶，讓女兒18歲、20歲時能夠戴，她也曾在受訪時表示，「有女兒後，買珠寶更加心安理得，因為珠寶未來可以傳承給女兒」。

林心如

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