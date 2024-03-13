坐輪椅上街 洪金寶遇斷腿乞丐送大鈔

有網友巧遇港星洪金寶，發現他對路邊的乞丐伸出援手，一給就是港幣500元大鈔。(取材自微博)

72歲的香港 武打巨星，洪金寶自2017年他膝蓋開刀後，便以輪椅代步，也淡出螢光幕，近日有網友在香港街頭看見坐輪椅的洪金寶掏錢幫助斷腿乞丐，一出手就是港幣大鈔，引起網友討論。

綜合媒體報導，有網友在香港街頭巧遇洪金寶，當時的人行道狹窄，一名斷腿乞丐的在路中間行乞，坐著輪椅的洪金寶見狀，隨即從口袋掏錢給對方，該乞丐立刻雙手合十感謝。

網友發現洪金寶出手相當大方，從口袋裡掏出的港幣500元大鈔(約64美元)。洪金寶也沒有擺明星架子，在遞錢時直接將錢送到對方手中，畫面讓人覺得相當暖心，也讓網友大讚。

報導指出，網友也發現，洪金寶坐的輪椅相當平價，價格僅人民幣2580元(約360美元)的電動輪椅。不少網友紛紛感嘆，身為巨星的洪金寶消費觀念居然如此平民低調，相當難得。

洪金寶9歲就出道，不凡的身手讓他有「最靈活胖子」稱號，也累積不少經典作品，但2017年膝蓋開刀後行走不便，也愈來愈少出現在銀幕前。