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害女生染性病？饒舌男歌手曝檢測報告控女方造謠

娛樂新聞組╱綜合報導
被控害女生染性病？嘻哈歌手滿舒克拿出三分檢測報告，指控女方造謠。(取材自微博)
被控害女生染性病？嘻哈歌手滿舒克拿出三分檢測報告，指控女方造謠。(取材自微博)

大陸饒舌男歌手滿舒克參加節目「中國新說唱」竄紅，近日遭「前女友」爆料，疑似在自知HPV病毒帶原的情況下，仍隱瞞病情和多名女生來往，導致至少4人被傳染HPV(人類乳突病毒)性病，甚至與高達73名女子約砲。滿舒克沉默一個星期後，拿出三分檢測報告指控女方造謠。

綜合媒體報導，「算什麼人嘍」網友發文，表示她和滿舒克交往，於去年8月查出感染HPV病毒，得知需手術當下很慌，不知如何面對，曾傳訊息告知男方，「他親口承認我HPV高危持續陽是他的問題」，並稱會負責，但之後手術男方不但遲到，術後匆忙離去，甚至從檢查到治療燈沒出過一分錢，也沒有關心詢問。

舒克工作室微博公布三份不同機構的檢測報告，證明自己的HPV檢查檢果皆為陰性，工作室也在聲明中強硬表示，「針對連日來對滿舒克先生的誹謗、造謠等行為，滿舒克先生已委託律師團隊進行取證，並已向司法機關提起相關訴訟」。

滿舒克指出，女生爆料時提及「他親口承認我高危HPV持續陽性是他的問題」，但事實上他從未說過這種話。

至於女生控訴他不負責任一事，滿舒克委婉表示：「我們自認識以來就很少見面，平常交流也很少，我們並沒有一起生活相處過，更沒有確立過男女朋友關係。」

檢測 微博

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