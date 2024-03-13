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保母曬跳舞影片 意外曝光大S豪宅

娛樂新聞組╱綜合報導
大S家保母楊阿姨在抖音曬出跳舞影片，背景被懷疑是大S家的豪宅。(取材自微博)
大S家保母楊阿姨在抖音曬出跳舞影片，背景被懷疑是大S家的豪宅。(取材自微博)

女星大S(徐熙媛)日前難得在小S(徐熙娣)的公公許慶祥靈堂上現身，立馬衝上對岸微博熱搜，沒想到連大S的保母也有話題，關鍵字「保母曝光大S家豪宅內景」也衝上熱搜。大S家的保母「楊阿姨」曾在汪小菲的直播中入鏡，她也開抖音帳號，但先表明不會談論大S和汪小菲的家務事，深怕節外生枝。

大S保母楊阿姨跟著大S一家人從大陸到台灣，汪小菲先前跟她開直播，她在汪小菲的直播中坦言一開始不習慣，「晚上難受，白天倒沒事，白天這麼忙，一睡覺難受，過節時候難受」，汪小菲則開玩笑說「那妳逢年過節就跟我們喝點啊」。

據了解，楊阿姨從汪小菲女兒出生後一直照顧她到現在，更傳出年薪約有30萬人民幣(約4.2萬美元)，張蘭及汪小菲都相當信任她，即使汪小菲跟大S後來離婚，小楊阿姨還是繼續留在台灣幫忙

如今小楊阿姨也成了抖音名人，近來她上線跳起廣場舞，結果意外曝光大S豪宅的豪華內裝，掀起不少討論。

網友對此相當不以為然：「大S每天要被這群人折磨，真是上輩子欠他們的」、「真不懂連一個保母都要蹭大S熱度」、「保母都出來了，下一個會是司機還是廚師啊」，但也有人認為這並非大S豪宅，而是汪小菲在台北租的房子。

大S 汪小菲 抖音

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