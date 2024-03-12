影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔

有網友在路上巧遇港星洪金寶，發現他對路邊的乞丐伸出援手，一給就是港幣500元大鈔。（圖／翻攝自微博）

72歲的香港 武打巨星，洪金寶自2017年他膝蓋開刀後，便以輪椅代步，也淡出螢光幕，近日有網友就在香港街頭坐輪椅洪金寶，掏錢幫助斷腿乞丐，，一出手就是港幣大鈔，也引起網友討論。

綜合媒報導，有網友在香港街頭巧遇洪金寶，拍下影片指出坐著輪椅的洪金寶外出，當時由於人行道狹窄，一名斷腿乞丐的在路中間行乞，洪金寶見狀隨即從口袋掏錢給對方，該乞丐立刻雙手合十感謝。

網友發現洪金寶出手相當大方，從口袋裡掏出的港幣500元大鈔(約近64美元)。洪金寶也沒有擺出明星的架子，在遞錢時直接將錢送到對方手中，畫面讓人覺得相當暖心，也讓網友大讚。