戲說從頭／童瑤執意嫁陳曉「小日子」被強勢父母逼到離婚

「小日子」是陳曉和童瑤的首次合作。(取材自微博)

中國都市家庭倫理劇「小日子」近日將開播，由陳曉、童瑤主演，該劇以「婚姻」為核，聚焦當代小夫妻的重重困境，探討父母與子女之間的愛與邊界。

該劇改編自作家伊北的同名小說，作者以溫情的寫實題材見長，已有「小敏家」等多部作品被影視化；導演安建曾執導「安家」、「小姨多鶴」等多部都市題材。一眾主創從夫妻關係到兩個家庭的碰撞，以「小日子」這部劇為代際關係、婆媳關係、都市生存、成長型夫妻等深刻話題做出新的詮釋。

「小日子」劇情講述家庭差距頗大的朱勁草（陳曉飾）和顧茉莉（童瑤飾）相識，顧茉莉不聽父母勸阻，一意孤行嫁給家庭條件不如自己的朱勁草，二人在上海順利結婚生女後，原本想著悠哉順遂的小日子就要到來，但雙方父母「以愛之名」的強勢介入卻讓這對小夫妻的婚姻岌岌可危。兩人無奈之下，用名義上的離婚來擺脫被各方裹挾的生活，卻沒想到在離婚後又遇到了信任危機、財務危機、異地危機。

陳曉在劇中個性溫和內斂，凡事追求完美又有自己的原則和主見，在經歷婚姻和事業雙重低谷後，仍然選擇奮勇向前「重啟人生」。童瑤這次出演逢理必爭的「颯姐」，升級展現剛柔相濟的女性魅力。此番是陳曉和童瑤的首次合作。