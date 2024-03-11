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戲說從頭／林一攜手周也 新戲「別對我動心」上演雙向暗戀

娛樂新聞組／綜合報導
林一(後)和周也新戲組CP，吸引不少粉絲。(取材自微博)
林一(後)和周也新戲組CP，吸引不少粉絲。(取材自微博)

中國都市愛情劇「別對我動心」日前開播。本劇改編自翹搖的同名小說，講述學霸校草顧尋和酷颯校花岳千靈之間雙向暗戀的故事。影集播出後迅速升溫，林一和周也「兩個人的四角戀」讓不少網友大呼「上頭」。

近日，導演李青蓉表示，當初看中這個故事正是因為「設定很特別」。有趣的是，這部劇和其執導的另一部愛情劇「偷偷藏不住」一樣，講的都是暗戀故事。對此，李青蓉稱，兩部劇調性不一樣，但想傳遞的都是勇敢為愛情付出，且讓自己成為更好的人這樣正向積極的能量。

新快報報導，「別對我動心」講述的是校花岳千靈（周也飾）暗戀學霸顧尋（林一飾）許久，並聽取好友建議上演「小白花」式追愛。可惜顧尋早已在遊戲中，傾心彪悍颯爽的夥伴「糯米小麻花」。而網路世界裡的「小麻花」其實就是岳千靈，知道真相的顧尋不得不開啟「反向追妻路」。

報導指出，李青蓉稱，劇中喜劇的部分很多是來自自己日常生活中的梗，「所有的元素都是回歸到人的情感的本質以及對生活的感知。所以，回歸到自身生活，挖掘到自己的經驗或者是演員生活中的喜劇元素，是很重要的。」

據報導，對於男女主角的表現，李青蓉直言「非常驚喜」，「因為我們想要稍微有點喜劇感的那種氛圍，兩個人互動上的默契非常重要，所以一開始就希望他們能夠在日常生活中成為好朋友，表演的時候會更自然。」

李青蓉透露，周也和林一拍攝前期就開始培養感情，很快就進入到很歡樂的狀態。「我覺得他們兩人的個性都是很可愛的，性格上又有互補的地方，把自身性格的某些部分放到角色裡面，讓角色更靈活。現場也有很多自然發揮或互動，甚至我沒有喊卡，他們就會自然地互動演下去。」

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