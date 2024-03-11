亞洲電影大獎 蔣勤勤奪影后 陳建斌飛吻示愛

蔣勤勤(左)獲獎，開心和丈夫陳建斌合影。(取材自微博)

第17屆亞洲電影大獎日前在香港 西九文化區戲曲中心舉行頒獎典禮，最後由日本影星役所廣司以「我的完美日常」奪最佳男主角，擊敗去年影帝梁朝偉 ，而最佳女主角則由中國演員蔣勤勤以「草木人間」封后。

盛會上眾知名演員盛裝出席，包含名導張藝謀、演員梁朝偉、劉嘉玲、范冰冰、趙麗穎等，台灣演員則有入圍 影帝后的金馬影帝吳慷仁、影后林品彤，還有入圍女配角的萬芳。

領獎台上，蔣勤勤表白台下的老公陳建斌，「謝謝你不斷『吹捧』我，給我鼓勵，讓我堅持下來」。陳建斌也從位置上站起來對舞台上的蔣勤勤瘋狂飛吻示愛，臉上掛滿了真誠的笑容。這部影片，陳建斌也參與出演。

蔣勤勤在發表得獎感言時表示，她也是沒有想到會得獎。她也表示，導演顧曉剛傾盡所有拍了這部電影。

她說到這句話時，台下的顧曉剛也是掩面痛哭，可想而知為這部電影他的付出，就如蔣勤勤說的那樣傾盡所有。

張藝謀獲得終身成就獎，而且其執導的影片「滿江紅」也是獲得2023年最高票房亞洲電影獎。

站在頒獎台上的張藝謀說，自己出道不算太早，28歲才上北京電影學院的電影系，38歲才導了自己的第一部戲，如今自己獲得這一獎項不是終點，而是起點。

對於「滿江紅」的票房，他表示很意外也很興奮，票房從側面也反映了有很多觀眾喜歡這部電影，而這部影片之所以能夠獲得大家喜歡，是包括攝影、美術、錄音等所有元素加在一起的結果。這是張藝謀拿到的第11個終身成就獎。