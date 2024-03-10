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隔7年台北再攻蛋 鄭中基自責上回沒唱好 一雪前恥爆粗口

記者梅衍儂／綜合報導
鄭中基相隔七年再度攻蛋。(記者沈昱嘉／攝影)
鄭中基相隔七年再度攻蛋。(記者沈昱嘉／攝影)

從出道時輝煌的「太子基」、經歷低谷的「醉機」，到在女兒家長會上唱著「無賴」的慈父，港星鄭中基生活中的碎片是人生的各種驚奇。這次相隔七年在台北攻蛋，他自責上回沒唱好，選在52歲生日當天一雪前恥。或許是終於一吐怨氣，他忍不住爆粗口：「我記得上一次在這裡跟大家碰面是2017，他X的七年！」

新竹出生的他在香港長大，父親是台灣人、加上當年他選擇在台灣出道，專輯一度賣破港星在台紀錄。對台灣總是有特別感情，就像這次歌單，他特別選了台灣歌迷愛聽的「別愛我」、「絕口不提！愛你」及「戒情人」。

當年他如日中天，卻因「醉機事件」形象大跌，後轉戰喜劇重拾事業巔峰。粉絲對他的主演的電影「行運超人」、「龍咁威」印象深刻，他自己都問：「我相信很多人是聽我的國語歌長大的，有沒有人是看我的廣東電影認識我的？你們知道我本來是唱歌的嗎？」

當年有張學友加持的「左右為難」出道曲紅翻天，觀眾怎會不知。他又笑問：「那你們想聽國語歌還是廣東歌？」台下兩種聲音各半，他逗歌迷：「好，那我準備了一首英文歌。」

年過50兒女雙全，他愈來愈有童心，烏克麗麗是為了女兒幼稚園功課才順便學的，「我就學了幾個和弦彈給她聽，希望她可以對音樂有興趣，今天我為了你們學了整首歌，希望你們繼續對我有興趣」。

他說：「記得去年我來宣傳非常緊張，因為時間很短，怕票賣得不好，售票那天我一直打電話問票賣得怎麼樣，結果下午他們就決定加場，你們是不是很厲害，你們才是老闆。」鄭中基謙虛了，兩場演唱會不但賣光，連包廂都塞滿了人。

他介紹新歌「答案」也相當幽默，台北是巡演的第三站。他笑說，前兩站結束後聽到一些反饋，有人嫌他一開始就唱夯曲，後面沒什麼好期待，有人嫌想聽的歌都放後面，等於要留到最後無法提早走，他傻眼：「我真沒想過看演唱會要提早離開，所以現在我選了一個大家很陌生的歌，給你們上個廁所考慮一下，要留還是要走。」

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