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淡出歌壇24年 許美靜現身李宇春個唱 合唱經典「遺憾」

娛樂新聞組／綜合報導
許美靜（左）驚喜現身李宇春（右）演唱會開金嗓。（取材自微博）
許美靜（左）驚喜現身李宇春（右）演唱會開金嗓。（取材自微博）

淡出歌壇24年，今年49歲的新加坡女歌手許美靜，日前驚喜現身中國女歌手李宇春的演唱會，兩人一起合唱許美靜經典歌曲「遺憾」，勾起一票人的回憶。

許美靜在90年代叱咤歌壇，以「遺憾」、「都是夜歸人」等歌走紅於1990年代，後與恩師陳佳明傳出緋聞，疑似壓力過大患上思覺失調症，更有大鬧飯店、流落街頭等新聞。她曾坦言這幾年精神分裂（思覺失調症）復發過幾次，非常傷腦，有些記憶不復存在了。

許美靜憑著「城裡的月光」等歌曲紅極一時。(本報資料照片)
許美靜憑著「城裡的月光」等歌曲紅極一時。(本報資料照片)

許多歌迷等著許美靜回歸歌壇，她早前受訪時說：「我感覺我一直都沒離開過歌壇，只是比較之下，像是淡淡地存在著。」她回想先前在中國演出，歌迷和媒體都十分熱情，讓她相當感動。「我想，我在這個世界存在著，靠的是一份心意吧！」

李宇春日前在廣州舉辦演唱會，唱到一半時，許美靜突然登台，驚喜現身李宇春的演唱會，兩人合唱感動現場一票歌迷。

很多網友震驚李宇春和許美靜竟然有交情，李宇春透露是在一檔音樂節目認識，剛好和許美靜老師有合作機會。但她覺得不滿足，才邀請許美靜擔任她的演唱會嘉賓。

李宇春與許美靜合唱畫面在微博瘋傳，歌迷忍不住讚嘆，「許美靜一個時代的眼淚」、「天啊這個合唱來得好珍貴」、「這個畫面聽得我淚流滿面」、「看到許美靜的那一刻，感覺我的青春又回來了」、「夢幻組合，希望她們還有機會合作」。

許美靜（左）驚喜現身李宇春（右）演唱會開金嗓。（取材自微博）
許美靜（左）驚喜現身李宇春（右）演唱會開金嗓。（取材自微博）

新加坡 緋聞 微博

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