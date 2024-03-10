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陳喬恩痛批營銷號 否認備孕失敗罹嚴重情緒病

娛樂新聞組／綜合報導
陳喬恩痛斥營銷號「胡說八道」。(取材自微博)
陳喬恩痛斥營銷號「胡說八道」。(取材自微博)

44歲台灣女星陳喬恩，2022年和小9歲馬來西亞富二代ALAN（曾偉昌）結婚，二人世界婚姻婚生活美滿，經常可見夫妻倆透過社群平台分享甜蜜近況。日前有營銷號在網路上發文表示，陳喬恩備孕失敗，患上嚴重情緒病，需要靠吃藥緩解。更有甚者表示，陳喬恩婆家要抱養小孩回家，只要孩子有陳喬恩老公血脈就行。搜狐娛樂報導，陳喬恩發長文闢謠，並指營銷號「荒唐」。

陳喬恩長文中表示，「一頭霧水。前幾年可能會氣的要吿啊！現在只是覺得～真的是有人會相信這種鬼嗎？」指這些營銷號「靠胡說八道口不擇言沒底線的言論無恥的生存著」、「我馬上要45歲了，我摸著我的心，我聽自己心裡的聲音說著～我真愛當下的這個我。」

她還指，每個媽媽都值得被愛和尊重，但同時「每個人都有權利和自由選擇自己想要的生活方式」。對此網友紛紛表示，「姊姊要堅持做自己」、「造謠者真的可恥」。

陳喬恩勇敢對抗謠言，她還有一顆善良之心。近日，她就為成都愛之家動物救助中心捐贈了20噸狗糧，為多達6000隻毛小孩提供了糧食，令該機構感激不盡，更在官方微博貼文對她表示感謝，「誠摯感謝陳喬恩女士20頓狗糧的愛心捐助，愛出者愛返，福往者福來。」

有營銷號在網路上發文表示，陳喬恩備孕失敗，患上嚴重情緒病。(取材自微博)
有營銷號在網路上發文表示，陳喬恩備孕失敗，患上嚴重情緒病。(取材自微博)

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