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周潤發、周星馳曾翻拍「七龍珠」 鳥山明傳不滿

娛樂新聞組／綜合報導
周潤發在「七龍珠」飾演孫悟空的師父龜仙人。(視頻截圖)
周潤發在「七龍珠」飾演孫悟空的師父龜仙人。(視頻截圖)

知名日本漫畫家鳥山明驚傳因急性硬膜下血腫離世，讓人震驚，各界知名人士發文哀悼。鳥山明的作品影響世界每一角落，電影界中亦有不少創作人受他啟發，成龍、周星馳在社群悼念。「七龍珠」曾被翻拍成真人版電影，不僅找來周星馳監製，周潤發也擔綱主演。不過，電影上映後引來許多負評，編劇曾公開道歉，表示自己「寫了一個爛故事」。

「七龍珠」在2009年曾改編成為真人版電影，影帝周潤發飾演「龜山人」，周星馳還是掛名監製。不過電影劣評如潮，被粉絲唾棄，而且口評頗差。翻查至今在爛番茄新鮮度上，只有14%，觀眾對其好評率更只有20%。編劇還公開道歉，表示自己「寫了一個爛故事」。另一影音評論網站IMDb的分數，亦只能在十分滿分下，堪稱是史上最失敗的真人電影。

原作者鳥山明也罕見地對該片開腔評價，坦言看過電影情節及角色造型後，差點認不出是自己作品。鳥山明稱：「難道片商想製作出『新龍珠』給大家看？」言語間似乎對該片頗為不滿。

傳出鳥山明先生逝世的消息後，周星馳在官方Instagram悼念，而他選用的是當時「西遊．降魔篇」在日本上映時，邀請鳥山明親繪的孫悟空海報，而且對方更為電影點評，說是「銀河系最有趣！！」相當支持。其實星爺在拍攝「唐伯虎點秋香」時，亦加插「龜波氣功」作致敬。

周星馳在「唐伯虎點秋香」中使出龜波氣功點出秋香。（視頻截圖）
周星馳在「唐伯虎點秋香」中使出龜波氣功點出秋香。（視頻截圖）

周星馳 周潤發 日本

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