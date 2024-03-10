周潤發、周星馳曾翻拍「七龍珠」 鳥山明傳不滿

周潤發在「七龍珠」飾演孫悟空的師父龜仙人。(視頻截圖)

知名日本 漫畫家鳥山明驚傳因急性硬膜下血腫離世，讓人震驚，各界知名人士發文哀悼。鳥山明的作品影響世界每一角落，電影界中亦有不少創作人受他啟發，成龍、周星馳 在社群悼念。「七龍珠」曾被翻拍成真人版電影，不僅找來周星馳監製，周潤發 也擔綱主演。不過，電影上映後引來許多負評，編劇曾公開道歉，表示自己「寫了一個爛故事」。

「七龍珠」在2009年曾改編成為真人版電影，影帝周潤發飾演「龜山人」，周星馳還是掛名監製。不過電影劣評如潮，被粉絲唾棄，而且口評頗差。翻查至今在爛番茄新鮮度上，只有14%，觀眾對其好評率更只有20%。編劇還公開道歉，表示自己「寫了一個爛故事」。另一影音評論網站IMDb的分數，亦只能在十分滿分下，堪稱是史上最失敗的真人電影。

原作者鳥山明也罕見地對該片開腔評價，坦言看過電影情節及角色造型後，差點認不出是自己作品。鳥山明稱：「難道片商想製作出『新龍珠』給大家看？」言語間似乎對該片頗為不滿。