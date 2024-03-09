76歲石修曾罹怪病 失消化功能暴瘦21公斤

大病治癒後石修(右)開始養生，目前精氣神都不錯，今年2月特別去看尤雅(左)演唱會。(取材自Instagram)

好久不見的76歲港星石修，這些年淡出演藝圈，他年輕時一度因為胃部失去消化能力，暴瘦21公斤，治癒後他開始養生，今年過年現身尤雅香港 演唱會，看起來精氣神都不錯，完全看不出真實年紀。

石修因演出「絕代雙驕」、「楊門女將」、「英雄出少年」等港劇廣受歡迎，他當紅時曾赴台演出台劇 「花月正春風」等戲，和張瓊姿、、巴戈等台星合作，名聲在台灣60後、70後族群中非常響亮。

1981年，石修演出「楊門女將」時，胃部一度失去消化能力，完全無法消化和吸收，吃過的東西完整排出體外，體重爆瘦21公斤，最終由鄭少秋介紹一位太極師傅協助，跟著對方打拳、治病，歷經3個月，才逐漸康復。病情好轉後他開始注重健康，飲食養身、積極運動，如今年過古稀的他，身體愈發硬朗，狀態曝光令人驚艷。

76歲的石修早已退休 ，去年底升格當了爺爺，並在Instagram分享合照。今年過年得知知資深女歌手尤雅在香港舉行演唱會，特別前往欣賞，下台後也和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。卜邦貽說，石修感覺狀態很好，雖然一頭白髮，依然帥氣，個性也很體貼。其實石修和尤雅是舊識，得知尤雅過年期間自美國到香港辦演唱會，特別抽空敘舊。