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76歲石修曾罹怪病 失消化功能暴瘦21公斤

娛樂新聞組／綜合報導
大病治癒後石修(右)開始養生，目前精氣神都不錯，今年2月特別去看尤雅(左)演唱會。(取材自Instagram)
大病治癒後石修(右)開始養生，目前精氣神都不錯，今年2月特別去看尤雅(左)演唱會。(取材自Instagram)

好久不見的76歲港星石修，這些年淡出演藝圈，他年輕時一度因為胃部失去消化能力，暴瘦21公斤，治癒後他開始養生，今年過年現身尤雅香港演唱會，看起來精氣神都不錯，完全看不出真實年紀。

石修因演出「絕代雙驕」、「楊門女將」、「英雄出少年」等港劇廣受歡迎，他當紅時曾赴台演出台劇「花月正春風」等戲，和張瓊姿、、巴戈等台星合作，名聲在台灣60後、70後族群中非常響亮。

1981年，石修演出「楊門女將」時，胃部一度失去消化能力，完全無法消化和吸收，吃過的東西完整排出體外，體重爆瘦21公斤，最終由鄭少秋介紹一位太極師傅協助，跟著對方打拳、治病，歷經3個月，才逐漸康復。病情好轉後他開始注重健康，飲食養身、積極運動，如今年過古稀的他，身體愈發硬朗，狀態曝光令人驚艷。

76歲的石修早已退休，去年底升格當了爺爺，並在Instagram分享合照。今年過年得知知資深女歌手尤雅在香港舉行演唱會，特別前往欣賞，下台後也和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。卜邦貽說，石修感覺狀態很好，雖然一頭白髮，依然帥氣，個性也很體貼。其實石修和尤雅是舊識，得知尤雅過年期間自美國到香港辦演唱會，特別抽空敘舊。

石修在香港是公認「不老男神」，這些年雖然沒有演出，但他常在社群上曬全家福，生活幸福美滿，他的兒子是香港演員陳宇琛，媳婦則是香港前主播。

石修(右)和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。(取材自臉書)
石修(右)和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。(取材自臉書)

香港 退休 台劇

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