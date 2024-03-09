謝霆鋒5字回應情事 芭比粉鞋帶酷辣編髮登熱搜

謝霆鋒用鞋帶編髮，上了熱搜。(取材自微博)

港星謝霆鋒 日昨在澳門出席運動品牌旗艦店開幕活動，芭比粉亮色鞋帶編髒辮，搭配黑色著裝，一入場就是焦點。粉絲狂呼「靚仔出街泰（太）酷辣」、「還有什麼造型是港星謝霆鋒hold不住的」，「謝霆鋒用鞋帶編髮」立馬衝上熱搜。不過，有眼尖的網友說：「這不是鞋帶，是衛衣(帽T)的抽繩吧。」

香港01報導，提到運動，43歲謝霆鋒表示，拍戲有不少動作場面，因此平日都會多做運動鍛鍊體魄，他說自己最喜歡的運動就是滑雪，還透露剛去日本 滑雪。被問到女友王菲 喜歡滑雪嗎？他表示王菲不滑雪，被問到感情的事，霆鋒便笑用5個字回應：「不要說這些。」

謝霆鋒用鞋帶編髮，上了熱搜。(取材自微博)

另外，新年期間傳出84歲謝賢身體出了問題，謝霆鋒立即為爸爸澄清：「希望大家不要亂傳，他人好好的，我有和老爸見面，他的情況我很清楚，大家不要擔心。」

謝霆鋒2014年與天后王菲「世紀復合」，相差11歲的姐弟戀一直愛得低調，卻一度傳出分手消息。兩人日前一起從日本返回北京，在北京機場一路被粉絲包圍，兩人仍不時聊天，也大方讓一旁的粉絲拍攝，遇到粉絲索取簽名，王菲還在電動車上接過紙筆，親切替對方簽名。