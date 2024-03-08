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戲說從頭／林一挑戰漸凍症 李蘭迪不離不棄

娛樂新聞組／綜合報導
「謝謝你溫暖我」是林一、李蘭迪二人首度合作。(取材自微博)
「謝謝你溫暖我」是林一、李蘭迪二人首度合作。(取材自微博)

由林一、李蘭迪主演的青春寫實劇「謝謝你溫暖我」近日定檔，該劇講述一對即將畢業的情侶，共同努力追求夢想，在此途中解鎖愛並互相治癒的故事。據悉，這雖然是林一、李蘭迪首次合作，但因為出自同門的關係，兩人並不陌生，還被網友封為「民選CP」。

「謝謝你溫暖我」講述林一飾演的林拓與李蘭迪飾演的安知雀相識於大三暑假實習期的一次招聘會，兩人一見鍾情，成為戀人。畢業季來臨，兩人一起兼職、應徵、規劃未來。

當一切看似順風順水時，林拓被確診為肌萎縮側索硬化症，就是俗稱的漸凍症。漸凍症終止了林拓看似平凡卻充滿希望的人生，生命雖然縮短，但林拓在家人、戀人、朋友、同事們溫暖和愛的陪伴下，從試圖放棄到與絕症共存，最終勇敢地向病魔發出挑戰。

林拓身邊的人和病友們也受到他的鼓舞，重新審視對待生命的態度，學會珍惜當下，決定努力無悔、充滿希望地過好每一天。

憑藉愛情劇「致我們暖暖的小時光」火爆出圈的林一，出道以來一直備受關注，他突出的外型深受大眾喜歡，這次飾演身患「漸凍症」的林拓，一改往日的青春陽光的形象，可說是演技上的大突破。

童星出身的李蘭迪10歲就出演電影「愛你輸給了誰」，後以「祕果」、「你好，舊時光」等角色打開知名度，近年再以「一路朝陽」、「星落凝成糖」等劇收獲高人氣。李蘭迪在「謝謝你溫暖我」中得知自己深愛的人身患絕症後，她將如何詮釋這樣的一個情緒飽滿的角色，讓不少網友相當期待。

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