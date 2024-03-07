我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

顧客排隊討罵 中餐館女店主爆紅 抖音近百萬點讚

籃球／恭喜 林書豪要當爸了 攜孕妻挑戰這項冠軍

陳子聰病癒後首登台 何超儀拄杖力挺喊精采

記者梅衍儂／綜合報導
何超（左）與嘻哈歌手老公陳子聰。(圖／Drill Team 162 Limited、The Wild Ones Music Festival提供)
何超（左）與嘻哈歌手老公陳子聰。(圖／Drill Team 162 Limited、The Wild Ones Music Festival提供)

已故澳門賭王何鴻燊千金何超儀以藝名何超擔任樂團「何超與海膽仔（Josie & The Uni Boys）」主唱，今年首次擔任音樂節召集人，舉辦香港歷來規模最大的純在地搖滾音樂節「The Wild Ones Music Festival」，首日她挺著右腿骨裂負傷演出，吸引上千樂迷到現場朝聖，就連吳彥祖都驚喜現身支持。

她日前在英國拍戲受傷右腳骨裂，老公陳子聰前年肚痛就醫，發現大動脈破裂，肚子全是血，她曾形容血狂噴，醫生還要幫老公洗內臟及檢查，切掉爛掉的地方，肚脹如懷胎9月，昏迷了1個月又一星期才甦醒。在何超的悉心照料下，陳子聰歷經近2年的漫長治療及多次手術，這次能與團員再次聚首演出，感激之情溢於言表。

何超（左）與達明一派成員劉以達。(圖／Drill Team 162 Limite...
何超（左）與達明一派成員劉以達。(圖／Drill Team 162 Limited、The Wild Ones Music Festival提供)
何超腳傷未癒。(圖／Drill Team 162 Limited、The Wil...
何超腳傷未癒。(圖／Drill Team 162 Limited、The Wild Ones Music Festival提供)

何超上月以個人名義擔任達明一派成員劉以達的演唱會嘉賓，這次則邀請劉以達加入「何超與海膽仔」的演出，她表示：「大家對歌曲很熟，非常合拍，很有默契！」30年默契不在話下，也因為演唱歌曲耳熟能詳，現場觀眾的情緒嗨到最高點，劉以達更大讚何超是將「崩裂」唱最好的歌手，最後當香港殿堂級饒舌團體 LMF（大懶堂）壓軸登場時，何超再次驚喜登台合唱「無根草」，除了表示十分榮幸能一起演出，也表示老公陳子聰也很想跟LMF一起玩。

陳子聰在廿四味演唱到「do or die」時，身著顯眼綠色風衣，戴著墨鏡登台，一面唱著他熟悉的饒舌橋段，一面向樂迷大力揮舞著雙手。演出當下，何超也拄著拐杖在台下欣賞，身為老公最大的粉絲，她笑說：「非常好看，非常精采！」

香港 澳門

上一則

錄影談婚事 節目播出前就離婚…小彬彬被罵「騙通告」

下一則

Meta大當機、臉書斷直播 柯以柔嚇到臉白 邵庭擔心失業

延伸閱讀

新星蕾伊橫掃全英音樂獎6大獎 創歷來最多獎紀錄

新星蕾伊橫掃全英音樂獎6大獎 創歷來最多獎紀錄
環球音樂與TikTok紛爭擴大 簽約創作歌曲也下架

環球音樂與TikTok紛爭擴大 簽約創作歌曲也下架
79歲寶島歌王驚傳路邊昏倒 頭撞車頸椎骨裂送醫急救

79歲寶島歌王驚傳路邊昏倒 頭撞車頸椎骨裂送醫急救
Ken要來了 萊恩葛斯林將在奧斯卡獻唱「芭比」入圍歌曲

Ken要來了 萊恩葛斯林將在奧斯卡獻唱「芭比」入圍歌曲

熱門新聞

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持