陳子聰病癒後首登台 何超儀拄杖力挺喊精采

何超（左）與嘻哈歌手老公陳子聰。(圖／Drill Team 162 Limited、The Wild Ones Music Festival提供)

已故澳門 賭王何鴻燊千金何超儀以藝名何超擔任樂團「何超與海膽仔（Josie & The Uni Boys）」主唱，今年首次擔任音樂節召集人，舉辦香港 歷來規模最大的純在地搖滾音樂節「The Wild Ones Music Festival」，首日她挺著右腿骨裂負傷演出，吸引上千樂迷到現場朝聖，就連吳彥祖都驚喜現身支持。

她日前在英國拍戲受傷右腳骨裂，老公陳子聰前年肚痛就醫，發現大動脈破裂，肚子全是血，她曾形容血狂噴，醫生還要幫老公洗內臟及檢查，切掉爛掉的地方，肚脹如懷胎9月，昏迷了1個月又一星期才甦醒。在何超的悉心照料下，陳子聰歷經近2年的漫長治療及多次手術，這次能與團員再次聚首演出，感激之情溢於言表。

何超（左）與達明一派成員劉以達。(圖／Drill Team 162 Limited、The Wild Ones Music Festival提供) 何超腳傷未癒。(圖／Drill Team 162 Limited、The Wild Ones Music Festival提供)

何超上月以個人名義擔任達明一派成員劉以達的演唱會嘉賓，這次則邀請劉以達加入「何超與海膽仔」的演出，她表示：「大家對歌曲很熟，非常合拍，很有默契！」30年默契不在話下，也因為演唱歌曲耳熟能詳，現場觀眾的情緒嗨到最高點，劉以達更大讚何超是將「崩裂」唱最好的歌手，最後當香港殿堂級饒舌團體 LMF（大懶堂）壓軸登場時，何超再次驚喜登台合唱「無根草」，除了表示十分榮幸能一起演出，也表示老公陳子聰也很想跟LMF一起玩。

陳子聰在廿四味演唱到「do or die」時，身著顯眼綠色風衣，戴著墨鏡登台，一面唱著他熟悉的饒舌橋段，一面向樂迷大力揮舞著雙手。演出當下，何超也拄著拐杖在台下欣賞，身為老公最大的粉絲，她笑說：「非常好看，非常精采！」