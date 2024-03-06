我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市戶外用餐區申請開始 8/3前未提者將開拆

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

76歲不老男神曝光 曾罹病失去消化功能暴瘦21公斤

記者楊起鳳／即時報導
石修(右)和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。（取材自臉書）
石修(右)和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。（取材自臉書）

曾演出港劇「絕代雙驕」、「楊門女將」、「英雄出少年」等劇集受到台灣觀眾歡迎的76歲港星石修，這些年淡出演藝圈，他曾在年輕時因為胃部失去消化能力，暴瘦21公斤，治癒後他開始養生，今年過年現身尤雅香港演唱會，看起來精氣神都不錯。

石修在當紅時曾在台演出台劇「花月正春風」等戲，當時和張瓊姿等人合作，對五、六年級的觀眾來說並不陌生，他主演的「絕代雙驕」、「楊門女將」、「英雄出少年」都有很好的收視率，

1981年，石修演出「楊門女將」之時，胃部失去消化能力，吃過的東西完整排出體外，體重爆瘦21公斤，最終由鄭少秋介紹一位太極師傅協助治病才康復。

76歲的石修早已退休，去年底升格當了爺爺，並在IG分享合照。今年過年得知知資深女歌手尤雅在香港舉行的演唱會，特別前往欣賞，下台後也和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。卜邦貽說，石修感覺狀態很好，雖然一頭白髮依然帥氣，個性也很體貼。其實石修和尤雅是舊識，得知尤雅過年期間自美國來香港辦演唱會，特別抽空敘舊。

石修在香港是公認「不老男神」，這些年雖然沒有演出，但常在社群上公開曬全家福，生活幸福美滿，他的兒子是香港演員陳宇琛，媳婦則是香港前主播。

石修(右)很喜歡聽尤雅的歌，今年2月特別到香港欣賞演唱會。（取材自IG）
石修(右)很喜歡聽尤雅的歌，今年2月特別到香港欣賞演唱會。（取材自IG）

香港 退休 台劇

上一則

寇乃馨念台大 劈腿交4個男友 自嘲「公主病」被悔婚

延伸閱讀

台灣影片「金門」入圍敏感？陸港澳今年仍無轉播奧斯卡

台灣影片「金門」入圍敏感？陸港澳今年仍無轉播奧斯卡
專詐政商名流 香港旭暉吸金50億美元 李安妮也受害

專詐政商名流 香港旭暉吸金50億美元 李安妮也受害
港加速23條立法 叫回赴兩會議員 「預料4.15前完成」

港加速23條立法 叫回赴兩會議員 「預料4.15前完成」
香港製造業PMI 連續兩個月下降

香港製造業PMI 連續兩個月下降

熱門新聞

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33

超人氣

更多 >
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠