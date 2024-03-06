76歲不老男神曝光 曾罹病失去消化功能暴瘦21公斤

石修(右)和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。（取材自臉書）

曾演出港劇「絕代雙驕」、「楊門女將」、「英雄出少年」等劇集受到台灣觀眾歡迎的76歲港星石修，這些年淡出演藝圈，他曾在年輕時因為胃部失去消化能力，暴瘦21公斤，治癒後他開始養生，今年過年現身尤雅香港 演唱會，看起來精氣神都不錯。

石修在當紅時曾在台演出台劇 「花月正春風」等戲，當時和張瓊姿等人合作，對五、六年級的觀眾來說並不陌生，他主演的「絕代雙驕」、「楊門女將」、「英雄出少年」都有很好的收視率，

1981年，石修演出「楊門女將」之時，胃部失去消化能力，吃過的東西完整排出體外，體重爆瘦21公斤，最終由鄭少秋介紹一位太極師傅協助治病才康復。

76歲的石修早已退休 ，去年底升格當了爺爺，並在IG分享合照。今年過年得知知資深女歌手尤雅在香港舉行的演唱會，特別前往欣賞，下台後也和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。卜邦貽說，石修感覺狀態很好，雖然一頭白髮依然帥氣，個性也很體貼。其實石修和尤雅是舊識，得知尤雅過年期間自美國來香港辦演唱會，特別抽空敘舊。