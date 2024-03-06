觀影說劇／「周處除三害」在陸暴紅 好戲就差對的時機

阮經天(前)主演的「周處除三害」，大陸票房亮眼。(圖／一種態度電影股份有限公司提供)

阮經天主演、入圍 七項金馬獎的「周處除三害」，去年10月在台彎上映總票房4700萬台幣(約148萬美元)，近日在大陸推出，雖是刪剪版，仍5天賣破1.7億人民幣(約2372萬美元)，成為目前最熱門的話題影片，也在Netflix電影類奪下排行冠軍。

「周處除三害」去年挾金馬獎入圍七項的聲勢在台推出，但上映前先被捲入遭控抄襲的風波，同檔又碰上宮﨑駿「蒼鷺與少年」，儘管口碑不錯，賣座氣勢一直沒能拉高。近日在大陸公映，由於春節賀歲大片幾乎都過了票房高峰期，品質在水準之上的「周處」適時出現，立刻吸引觀眾目光。

鏡週刊報導，「周處除三害」暴紅，連戲中邪教歌曲「新造的人」都上了微博 熱搜，男主角阮經天更是連上三個熱搜，連他早期在對岸上綜藝的經典畫面都被拿出來翻炒。

像是2015年他為央視一台「了不起的挑戰」節目擔任常駐嘉賓，與其他幾位主持人到普通勞動者的工作和生活場景中完成一系列艱難的任務挑戰。其中一集阮經天扮成空服員，被另外兩位嘉賓岳雲鵬與華少扮成的刁客狠狠刁難，把他氣個半死，但又不能對客人發作，因此貢獻了「好生氣哦，可還是要保持微笑」這句綜藝名言。

許多網友開始考古阮經天其他的綜藝，在另一個節目「約吧大明星」，現場只見一隻小白狗突然奇襲阮經天的右腿，並抱著做出交配動作，當場把阮經天嚇到瞳孔地震 。網友笑稱，這段才是阮經天過往的綜藝裡最好笑的一段。