台灣影片「金門」入圍敏感？陸港澳今年仍無轉播奧斯卡

台灣出品的「金門」入圍本屆奧斯卡最佳紀錄短片獎，引起話題。(取材自IMDb)

影壇年度盛事奧斯卡 金像獎頒獎典禮將於10日舉行，台灣則在當地時間11日上午7點由台視直播，6點半會先轉播星光大道的內容，不過根據主辦單位官方網頁，兩岸三地華人區只有台灣會直播頒獎，港澳大陸都沒有。

有香港 網友哀嘆，自從2021年趙婷與其執導作品「游牧人生」、描述反送中的短片「不割席」入圍 奧斯卡，當年TVB打破52年傳統首度不直播奧斯卡典禮後，隔年的典禮仍然沒有香港電視頻道直播。

去年由於楊紫瓊進軍影后且獲獎希望甚濃，所以有線頻道ViuTV接手TVB現場直播奧斯卡頒獎實況，誰知道今年ViuTV又不直播了，香港影迷又一年沒辦法即時看到奧斯卡典禮實況。

有人抱怨該不會又有什麼片子或影人「太敏感」？結果台灣入圍最佳紀錄短片獎「金門」被高度懷疑，該片旁白中將台灣夾在中美之間比喻為像像捲入父母監護權之爭的小孩子，雙親都認為自己知道什麼對小孩最好，但是否真的在乎小孩要什麼？目前頒獎進入倒數，一般美國媒體較為看好「最後的樂器維修師」或是「奶奶跟外婆」奪獎。