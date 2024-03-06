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被爆與周冬雨分手 劉昊然顏值回春 網：分手快樂

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨緋聞一傳兩年，期間三部電影的票房全部翻車。(取材自微博)
周冬雨緋聞一傳兩年，期間三部電影的票房全部翻車。(取材自微博)

大陸影后周冬雨與劉昊然的戀情沸沸揚揚傳了很久，近日，有八卦博主爆料兩人已經分手，還強調分手後的劉昊然顏值回春不少，「劉昊然男大味」隨之登上熱搜，引起熱議。

周冬雨與劉昊然的戀情傳了兩年，最早有狗仔拍攝到兩人一起打球，之後陸續被趴出同款拖鞋、同款手機貼紙等，甚至爆出同居、結婚等傳聞，但當事人始終未回應。

近日，有瓜主爆料兩人分手的消息，巧合的是，這個瓜主和當初爆料兩人戀情的是同一個人。有網友質疑，會不會是劉昊然安排分手的通稿，象徵「官宣分手」的意思；更巧的是，就在傳分手當下，「劉昊然男大味」話題登上熱搜，主打清爽少年氣。

對於兩人傳出分手，有網友表示，「祝二位分手快樂」、「各自安好」。

有不少網友發現，周冬雨與劉昊然這兩年的事業運都不好，周冬雨一年三部電影「燃冬」、「鸚鵡殺」、「熱搜」全部翻車，尤其兩人二搭合作的「燃冬」遭到不少觀眾的反感，平台路人緣可說是大崩盤。

不過，周冬雨這段時間的狀況似乎不錯，還曬出了自己春節期間在各地遊玩的照片，看起來像是在散心，也引發不少粉絲關注。

劉昊然被指分手後顏值回春不少。(取材自微博)
劉昊然被指分手後顏值回春不少。(取材自微博)

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