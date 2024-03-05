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AKB的她爆退出 戚薇疑救場「浪姐5」 網友等聽獨特嗓音

娛樂新聞組／綜合報導
戚薇被爆疑似仗義救場「浪姐5」。(取材自微博)
戚薇被爆疑似仗義救場「浪姐5」。(取材自微博)

大陸真人秀綜藝「乘風破浪的姐姐」（簡稱「浪姐」）第五季傳出6日開錄，參賽成員名單也再度引發關注。其中，日本AKB48王牌成員前田敦子原本在名單中，卻傳出臨時退出，而先前名單上未曾出現的戚薇，卻被拍到現身長沙機場，疑似仗義救場。

「浪姐5」即將開錄，目前傳出的名單包括韓雪、戚薇、袁婭維、薩頂頂、柳岩、王琳、朱丹、蔡文靜、尚雯婕、周揚青、張予曦、謝金燕、楊謹華、郭書瑤等，最終名單雖尚未公布，但不少女星陸續被拍到已經現身長沙機場。

據悉，日本偶像前田敦子原先傳出要加入「浪姐5」，但不久後就取消加盟「浪姐5」所有行程。有消息指出，前田敦子因負面新聞太多，湖南衛視只能作罷。而原先未出現在名單上的戚薇，卻被拍到一身黑衣、戴著墨鏡出現在長沙機場。

其實，戚薇是影視歌三棲的全方位藝人，她最早是歌手出道，但後來演了很多電視劇，因此很多粉絲都忘了她的好歌喉。而戚薇原本就是「浪姐」節目組的目標，但早前她懷孕錯過參加機會，如今終於可以登台。

有網友看好，戚薇的臨時救場應該可以為節目注入新的活力，更看好她獨特的嗓音和舞台魅力。

日本 周揚青

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