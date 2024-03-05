武俠電影審美疲勞？張晉新片慘遭滑鐵盧 上映首日票房才15萬…

張晉的新片「陌路狂刀」票房慘兮兮。(取材自微博)

憑藉王家衛執導的「一代宗師」獲得香港 電影金像獎最佳男配角的張晉，曾主演「狂獸」、「葉問外傳：張天志」及「九龍不敗」，但成績平平。近日，他的新片「陌路狂刀」更慘遭滑鐵盧，上映首日票房只有15萬人民幣，網友表示，出張晉在大銀幕失勢，以後恐怕只能靠拍網路電影維生。

香港01報導，「陌路狂刀」成本3000萬人民幣，本來以網路電影形式上映，後來爭取到戲院檔期，可惜票房不如預期，有媒體估計最終票房不過百萬。

據悉，「陌路狂刀」導演是張藝謀的御用副導演，匯集了張晉、蔣璐霞、劉峰超等自幼習武的武打演員，他們憑藉扎實的功底展現真功夫，但觀眾似乎對武俠電影審美疲勞，導致票房失利。

中國國家菁英級運動員出身的張晉，轉戰演員後，還曾拿過香港金像獎最佳男配角，但星路始終沒有大鳴大放，不少人對他的印象只停留在是知名女星「蔡少芬的老公」，直至參加「披荊斬棘的哥哥」才再度翻紅。

去年4月，張晉曾在微博 貼出兩張住院照，並配文，「拍動作戲，難免的事還是難免發生。」只見他躺在病床上，插著鼻導管，左腳小腿全部打上石膏。蔡少芬當時回覆媒體時證實，張晉就是在拍攝「陌路狂刀」受的傷。