28歲拿金馬影帝 阮經天：我有大把時間感受挫敗

電影「周處除三害」中，陳桂林所有的信念和自我認知都在新心靈捨被打碎，這種壓抑感也讓阮經天心有餘悸。(取材自新京報)

由黃精甫執導、阮經天主演的台灣電影「周處除三害」，3月1日起在中國上映，更獲得官媒「CCTV6 電影頻道」在節目上給出高評價，大讚「周處」雅俗共賞。今年41歲的阮經天接受中媒訪問時坦言，28歲拿到金馬影帝後，曾有很長一段時間憤憤不平把自己困住了。

新京報報導，電影「周處除三害」片中，阮經天將暴戾張狂但又不失道義的悍匪角色演繹得相當到位，不少觀眾認為，這是他繼電影「艋舺」後又一次演技爆發。

阮經天2008年因主演偶像劇「命中注定我愛你」一炮走紅後，他又憑電影「艋舺」成了最年輕的金馬最佳男主角，這份殊榮讓他背負了沉重的壓力。敏感、焦慮、緊張，逐漸形成一種投入卻沒自信的工作狀態，隨時需要周圍人的認可。

經歷了巔峰與低谷後，阮經天對表演對自己，都有了全新的認識。(取材自新京報)

後來，他拍了侯孝賢 、徐克、管虎導演的作品，與大陸、香港 的不同班底合作。但同時，他再也不能以新人自居，畢竟他是不能在片場犯錯的「最佳男主角」。但這一切並未盡如人意，由其電影「血滴子」票房口碑雙輸，嘗試的古裝劇反響不佳，甚至還在片場聽到別人一句「金馬最佳男主角，哈」的嘲諷。

他認為自己無論怎麼努力，都丟不掉過往的光環。「大家都覺得金馬獎對我來說是很重要的一次助力，所以無論做什麼都會很順利。但完全不是這樣的，它讓我有了非常強烈的自我懷疑。」阮經天說。

阮經天從不否認自己的幸運，但他也比任何人都清楚，真正的幸運不是收穫的人氣和榮譽，而是早早就跌入谷底的迷茫與困惑：「我可以很負責地告訴大家，我確實是個運氣非常好的人。我的經歷讓人生的一切進程都加了速。老話說，就是極盛轉極衰：25歲主演「命中注定我愛你」紀存希暴紅，28歲憑「艋舺」拿到金馬獎最佳男主角，接下來就一路滑鐵盧，無論我做什麼嘗試，付出多少努力都得不到認可。有很長一段時間我都是憤憤不平的，把自己困住了。但我為什麼會說自己很幸運，因為上天讓這些考驗提早到來。」

曾有人問他，「當初這個獎（金馬獎）是不是給得你太早了，才讓你這麼痛苦」。阮經天很認真地回答，「不會。早拿到，我才有大把大把的時間感受挫敗的滋味，好好審視自己到底是哪裡出了問題。最後，有機會回來時我依然不老（大笑）。」