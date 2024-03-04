郭敬明片場發飆被拍 轟女團出身的她：吃不了苦回去做偶像

郭敬明在片場怒斥女演員程瀟的影片，在網上瘋傳。(取材自微博)

中國知名作家兼導演郭敬明，以電影「小時代」系列走紅，繼熱播劇「雲之羽」後，他的新劇「大夢歸離」也傳出將於今年上檔。近日，網上流傳一段郭敬明在「大夢歸離」片場怒斥女演員程瀟的38秒影片，引發網友熱議，還登上熱搜。

影片中，穿著背心的郭敬明神色沉重地站在程瀟面前，先是冷眼看著對方，之後開始訓斥，說到激動處，他還做出不同手勢，表情看起來相當憤怒。不少網友好奇郭敬明為何會對程瀟發那麼大的火。

據一位自稱在場的粉絲表示，當天程瀟因為拍武打戲頭套鬆了，工作人員請助理帶程瀟去整理頭套和換衣服，花了大約20分鐘，導致郭敬明要拍程瀟戲分時卻找不到人。

郭敬明氣到大罵程瀟及其助理，「當演員很辛苦的，如果這點苦都吃不了，還不如做回你的愛豆，坐勞斯萊斯」。郭敬明也對比了同劇另一位演員陳都靈，說她在水裡泡了一整天都沒換衣服，這才叫拍戲的境界。

影片全程只看得到郭敬明的表情，背對鏡頭的程瀟則完全看不到臉。

據了解，古裝劇「大夢歸離」由郭敬明執導，侯明昊、陳都靈、程瀟主演。程瀟在劇中飾演女二裴思婧，是一個射手，因此有很多的打戲。有粉絲看好她的顏值，認為她比女主角陳都靈還美，有望大火。