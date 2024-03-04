與黃景瑜情變？迪麗熱巴：我注定是一個人

迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

中國女神迪麗熱巴 和男星黃景瑜從2019年合作「幸福觸手可及」開始，戀情就傳得沸沸揚揚，不過兩人始終未正面回應。近日，熱巴和黃景瑜又被爆出同遊泰國 ，但她受訪時說了一段話，引起網友諸多揣測。

有網友日前在社交平台分享了一組照片，爆料稱自己在泰國旅遊的時候，和迪麗熱巴住在同一個酒店，接著又有網友留言說，在泰國也偶遇了黃景瑜，還有人說，看到熱巴和黃景瑜在一家小店血拼。但這些都是口頭爆料，並沒有流出兩人同框畫面。

眾所周知，熱巴和黃景瑜的戀情緋聞 由來已久，不但曾被拍到在房車裡共處的畫面，還一起回黃景瑜的家。熱巴更曾在個人社交平台上曬出了「熱帶魚」貼紙的照片，象徵她和黃景瑜的CP名。此外，熱巴被指在這段感情中，似乎處於主動地位。

針對種種傳言，熱巴從未回應，不過，她近日受訪時提到，「來到世界上是一個人，走也是一個人，我注定要一個人去想通很多道理，做每一個決定，療癒自己」。