葉子楣無悔拍三級 憶相愛26年男友淚崩

葉子楣近來不只出席活動，又接受電台專訪。(取材自微博)

港星葉子楣有36F的傲人上圍，1988年以三級片「玉蒲團之偷情寶鑑」一炮而紅，成為當時港片性感指標，並在80、90年代被受封「香港 波神始祖」。但已淡出演藝圈的她，近來不只出席活動，又接受電台節目「星光背後」專訪，暢談復出與不後悔拍三級的選擇，憶及痛失相伴26年摯愛，更數度淚崩。

葉子楣1992年認識醫生男友呂鍚照，不介意對方曾有過一段婚姻及有兒子：「離過婚更好，人更成熟，他有小朋友，更加不用自己生。」她透露當時應男友要求，在1994年拍完最後一部電影後退出娛樂圈。2018年呂鍚照因心臟病 發突然離世，被問到當時有沒有徬徨、怎接受現實時？一向堅強的葉子媚，也忍不住淚崩痛哭。

過去她雖然拍了不少三級片，但她緊守「三點不露」，「那是我的底線和堅持，一露就沒有神秘感。」而對於一直被質疑好身材是假的，她從來沒有生氣，直說：「聽習慣了，無所謂，不可能全世界都喜歡妳，生氣只會自己辛苦。」

多年來，葉子楣體態依舊姣好，並非是為了日後復出大銀幕，「從來沒想復出，最初只開心和一群從前好友一起玩。」後來愈來愈多朋友問起，才發覺自己還有戲癮，於是透露今年確實有復出拍電影的計畫，但細節仍不方便透露，僅說：「角色有突破、有戲發揮，不只賣弄性感。」