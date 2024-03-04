我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

紐約麻疹病例今年已有2例 衛生局籲家長快帶孩子打疫苗

AKB48前田敦子爆退出「浪姐5」… 「她」臨時救場被讚仗義

娛樂新聞組／即時報導

大陸真人秀綜藝「乘風破浪的姐姐」(簡稱「浪姐」)自2020年開播後就話題不斷，第五季傳出將於6日開錄，參賽成員名單也再度引發關注。其中，日本AKB48王牌成員前田敦子原本在名單中，卻傳出臨時退出，而先前名單上未曾出現的戚薇，卻被拍到現身長沙機場，疑似仗義救場。

「浪姐5」即將開錄，目前傳出的名單包括韓雪、戚薇、袁婭維、薩頂頂、柳岩、王琳、朱丹、蔡文靜、尚雯婕、周揚青、張予曦、謝金燕、楊謹華、郭書瑤等，最終名單雖尚未公布，但不少女星陸續被拍到已經現身長沙機場。

據悉，日本偶像前田敦子原先也傳出要加入「浪姐5」，據悉，前田敦子在亞洲地區擁有大量粉絲，十分符合「浪姐」節目風格。但奇怪的是，不久後前田敦子取消加盟「浪姐5」所有行程。有消息指出，前田敦子因負面新聞太多，湖南衛視只能作罷。

而原先未出現在名單上的戚薇，卻被拍到一身黑衣、戴著墨鏡出現在長沙機場。

其實，戚薇是影視歌三棲的全方位藝人，她最早是歌手出道，但後來演了很多電視劇，因此很多粉絲都忘了她的好歌喉。而戚薇原本就是「浪姐」節目組的目標，但早前她懷孕錯過參加機會，如今終於可以登台。

有網友看好，戚薇的臨時救場應該可以為節目注入新的活力，更看好她獨特的嗓音和舞台魅力。

日本 周揚青

上一則

大S婚變後首露面 緊牽老公具俊曄抵小S公公靈堂安慰

下一則

王鷗被爆生產後首次露面… 滿臉疲憊藏不住 網：霸氣不見了

延伸閱讀

飛到一半「擋風玻璃破裂」 美國航空航班緊急迫降波士頓機場

飛到一半「擋風玻璃破裂」 美國航空航班緊急迫降波士頓機場
郝蕾酸朱梓驍帶貨 「不能哪有錢就往哪去」

郝蕾酸朱梓驍帶貨 「不能哪有錢就往哪去」
男星直播帶貨被封「雞爪癲公」 郝蕾「喊話」登上熱搜…

男星直播帶貨被封「雞爪癲公」 郝蕾「喊話」登上熱搜…
MARTA機場站翻修 4月8日起關閉6周

MARTA機場站翻修 4月8日起關閉6周

熱門新聞

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
甜馨Cos「初音未來」卻遭到網友罵翻。(取材自微博)

Cos初音被罵翻… 甜馨道歉並註銷微博 網：何必為難孩子

2024-03-02 07:00

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光