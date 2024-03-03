生4娃養不起 張致恒上網求金援：真的撐不住了

張致恒自爆經濟困難，上網求幫助。(取材自Instagram)

香港 男星張致恒曾被爆出劈腿5女，被封「世紀渣男」，形象跌到谷底。後來，他和女友雯雯結婚，並在4年內連生4個小孩，但由於收入不穩定，生活陷入困頓，張致恒日前直接在IG貼出收款帳號，喊話「求大家幫幫忙」，引起熱議。

張致恒在IG寫道，「我知道這不是一個明智的決定，但是我真的已經到了撐不住的地步，過完這個月所有事情就都可以恢復正常，所以真的求大家幫幫忙！」雯雯早前也發文，「問題已經步向解決，但我撐不過現在，究竟怎麼辦？不會有奇蹟，我該怎樣走下去？」

39歲港星張致恒以男團「BOYZ」出道，帥氣模樣曾吸引不少女粉，但他屢遭前女友踢爆劈腿、私生活混亂，更傳出欠債醜聞，演藝事業漸走下坡。2019年他與粉絲「雯雯」奉子成婚，但4年多來數度傳出婚變。

其實，雯雯曾數次公開數落張致恒「又廢又懶」，在家無所事事，而張致恒也遭指控欠很多債，生活並不富裕，如今更在社交平台公然向大眾募款，讓不少網友不勝唏噓。

據悉，這不是張致恒第一次在網上求幫忙，他去年拔牙，隨後發了「看牙好貴，有沒有贊助的？」鞋子壞了也發文，「這雙鞋跟了我好多年，終於爛了，求贊助」。更曾因為搭地鐵 時摔壞手機、房租壓力大，喊話網友幫忙。