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向佐沒看過上下鋪床位？ 網喊：嬌生慣養

娛樂新聞組／綜合報導
向佐的家世背景相當顯赫。(取材自微博)
向佐的家世背景相當顯赫。(取材自微博)

綜藝節目「無限超越班2」開播後，創造了不少話題，而在播出學員住宿片段時，向佐竟然不知道上下鋪床位可以睡兩個人，令不少網友大感震驚，直言「連上下鋪床位都沒見過」、「富家子弟確是嬌生慣養」。

香港01報導，節目中，男女學員分別被安排住宿舍，而向佐被安排到八人間的宿舍房，當其他室友還未到達之前，他就已經來到房間休息，還打電話跟家人聊天，順便展現宿舍環境給家人看，他表示，「四個男生就住這個宿舍。」

隨後，向佐走出去找同住室友，揚言房間還有床位，此時男星何洛洛表示，「我們不知道一個房間多少人。」向佐回答「四個」，之後走進宿舍房間堅定表示，「四個床位」。

但其他男星一看後就覺得不對，朱梓驍即表示，「八個人，八個人一屋」。向佐一臉疑惑地指著房間中央的長桌，語出驚人，「這裡住人嗎？這裡是桌子吧！」

之後朱梓驍明確指出上下鋪是能睡兩個人的，向佐於是仔細一看，還細數一下才相信是八個床位。

對此，網友驚訝表示，向佐可能從未看過這種上下鋪床的設計，更有網友直指他「嬌生慣養」。

眾所周知，向佐是香港影視大亨向華強和陳嵐的兒子，家世背景可以說是相當顯赫，被外界視為人生勝利組。

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