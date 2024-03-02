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成龍、金泰亨拍廣告 狂吸數萬粉絲按讚

記者陳建嘉／綜合報導
成龍(左)與防彈少年團成員金泰亨(V)合作全新廣告。（取材自Instagram）
成龍(左)與防彈少年團成員金泰亨(V)合作全新廣告。（取材自Instagram）

南韓天團BTS防彈少年團成員「V」金泰亨去年底入伍，仍帶給粉絲許多驚喜，日前他的IG無預警公開他在入伍前與成龍合體拍攝的廣告，兩位不同世代的巨星合作，更有金泰亨教成龍跳舞，成龍教金泰亨打拳的趣味畫面，隨後金泰亨的IG也釋出兩人擁抱比Yeah的照片，相當歡樂。

印尼最大的金融公司「SimInvest」為了推廣旗下的APP，大手筆請來成龍、金泰亨合體，在廣告一開始，兩人先坐在圓桌上準備享用佳餚，隨後桌上美食突然變成唱盤，接下來則是兩人趣味打鬧，成龍不僅再度展現扎實武打身手，金泰亨也連換數套帥氣西裝，還開跑車甩帥，據悉，該廣告是在去年10月底拍攝，但一直保留驚喜，直到今年3月才正式公開，而該廣告上線僅9小時便有近8萬人按讚，兩位大明星的合體果然充滿話題性。

先前經紀公司BIGHIT MUSIC宣告BTS已有RM、JIMIN、金泰亨以及田柾國等四位成員，入伍履行服兵役的義務，至於入伍期間的詳細資訊，會在之後逐一公布，也向粉絲喊話，希望等成員們退伍後，繼續給予愛與支持，也表示必須等到2025年6月，七位成員才能全數退伍，並以完整陣容再度進行活動。

BTS 印尼 南韓

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