白敬亭又惹議 代言曾爆「辱華」名牌被諷吃相難看

白敬亭拿下義大利知名品牌香水代言，卻引來爭議。(取材自微博)

不久前在央視春晚表演「上春山」爆出「占C位」爭議的白敬亭又上熱搜了。他近日拿下義大利 知名品牌VERSACE全球香水代言，並和品牌方聯合官宣，沒想引起不少爭議，有網友嘲諷白敬亭「吃相難看，連曾經辱華的品牌都代言」。

白敬亭自從在春晚爆出「占C位」後，吐槽聲一直沒斷過，大批圈內人和網友出面爆料白敬亭耍大牌、不敬業舊事，讓他的聲望瞬間跌落谷底。而代言VERSACE香水，是白敬亭經歷了「上春山」危機後，首個官方宣布廣告代言的品牌。

其實，VERSACE曾在2019年時，因為一款Ｔ恤的城市標示，爆出辱華爭議。當時，VERSACE中國區形象大使楊冪 得知品牌爭議後，火速宣布終止與VERSACE的所有合作，同時刪除品牌相關內容。之後，李宇春、趙露思、李現等人都曾和該品牌有過合作，卻未像白敬亭一般遭到網友強烈質疑。

有網友解讀，這些應該是在針對白敬亭本人，「放大他一切的行為」、「『上春山』負面影響仍在」。但也有不少粉絲讚他，「真的很牛！無考察期空降全球」、「恭喜白敬亭喜提新代言」。