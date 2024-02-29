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向佐挺過婚變與郭碧婷遊港放閃 曬照被疑作秀

娛樂新聞組／綜合報導
郭碧婷和向佐只買地鐵的單程票，引發質疑。（取材自微博）
郭碧婷和向佐只買地鐵的單程票，引發質疑。（取材自微博）

郭碧婷與香港影視大亨向華強長子向佐婚後育有一對子女，挺過婚變風波後，在社群放閃。向佐近日曬出與郭碧婷在香港旅遊的照片，到處遊玩吃飯打卡拍照，豈料因為一張單據被網友質疑在造假。

向佐日前在社群分享與妻子郭碧婷兩人約會遊香港的照片，並寫道「好不容易趁著孩子睡著，出來偷偷約會、久違的二人世界citywalk一下、吃吃喝喝逛逛！」他們坐地鐵、吃小吃，像對恩愛小情侶。

不過，兩人秀出地鐵的單程票被網友質疑，如果這樣的生活是他們日常的話，怎麼不是使用當地普遍的「八達通卡」，而是只買地鐵的單程票。

郭碧婷和向佐在香港遊玩吃喝單據被網酸是在作秀。（取材自微博）
郭碧婷和向佐在香港遊玩吃喝單據被網酸是在作秀。（取材自微博）

另外，也有網友注意到曬出的小吃店用餐單據上，只顯示一位客人，有人酸是在作秀，但也有人幫忙解釋，因向佐長期住大陸，習慣用電子支付，單據可能只是店員隨手記錄。

而照片裡的郭碧婷樣貌也引起討論，抨擊郭碧婷少女感沒了，不過向佐霸氣回應：「她是我最偉大的老婆」，也有不少人稱讚，「小情侶真的太可愛了」、「郭碧婷好美」。

事實上，日前向佐在綜藝節目「無限超越班2」裡，有一幕是他將家人的照片擺滿在桌子上，感性的說「想念家人，我已經有兩個娃了，我要被我的家庭圍著！」這個舉動引發兩派爭論，有人覺得他是在立愛家好男人的人設在作秀，但也有網友緩頰應該是真的想念家人，引發討論。

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