我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

霍建華機場被代拍圍堵 反向操作嚇退眾人

娛樂新聞組／綜合報導
霍建華的霸氣獲得網友稱讚。（取材自微博）
霍建華的霸氣獲得網友稱讚。（取材自微博）

人氣男星肖戰不久前才爆出在機場怒斥代拍者，成為微博熱搜話題，霍建華近日也流出一段在機場遇到代拍的視頻。只見他並沒有動怒，語氣平和表示，「你們要拍現在拍，不要跟著我」，但強大氣場嚇得大批代拍後退三步。

一向給人溫文儒雅感覺的肖戰，日前在上海機場被廣大粉絲和代拍圍堵，氣得他當場發飆，「聽得懂話嗎你們？往前走，在幹嘛？有沒有秩序？」引發熱議。沒想到，時隔沒幾日，霍建華也遇到相同情況。

霍建華揮著手、語氣和緩向代拍們喊話。（取材自微博）
霍建華揮著手、語氣和緩向代拍們喊話。（取材自微博）

當天，霍建華一入境就看到一群代拍，他沒有沉默走過或嚴厲制止，反而揮著手、語氣和緩向代拍們喊話，「你們要拍現在拍，來！你們要拍現在拍，不要跟著我，過來」，而代拍似乎被霍建華的強大氣場嚇到，不少人甚至連連後退，不敢向前跨近。

霍建華不同於一般藝人對待代拍的態度，引起網友議論，「華哥這直率風格我喜歡，有擔當，真正的男子漢」、「用著最溫柔的語氣說著最狠的話哈哈哈」、「老幹部就是老幹部」、「還得是霍建華」，但也有不少網友「畫錯重點」，大讚他的聲音太有磁性了。

據悉，霍建華曾在搭機時發現被粉絲偷拍，他立刻表情嚴肅上前伸手示意對方向前，並疑似「訓話」起來，沒想到該粉絲的友人將照片PO上網，提到「又被華哥教導一番，你還是那個你，諄諄教導的哥哥（大概第一次有人被你的教導敢和你頂撞的吧）」，網友看到後，紛紛羨慕表示，「好想去接受霍老師的教導」。

微博

上一則

蕾貝卡佛格森爆遭大咖咆哮 休葛蘭、傑克葛倫霍被點名

延伸閱讀

又見代拍圍堵… 霍建華「霸氣一舉動」 有人嚇到後退

又見代拍圍堵… 霍建華「霸氣一舉動」 有人嚇到後退
神似肖戰+霍建華 台星蘇袀禾拍陸微短劇走紅

神似肖戰+霍建華 台星蘇袀禾拍陸微短劇走紅
拍陸微短劇爆紅 台男星神似「肖戰＋霍建華」

拍陸微短劇爆紅 台男星神似「肖戰＋霍建華」
霍建華與24歲女星貼臉拍照 網批她「綠茶代言人」

霍建華與24歲女星貼臉拍照 網批她「綠茶代言人」

熱門新聞

澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30
唐嫣畫煙熏濃妝，染金棕髮色登上雜誌封面。(取材自微博)

唐嫣告別傻白甜 煙熏濃妝大秀性感冶豔

2024-02-22 06:30
賈玲穿著全套滑雪服站在山頂。(取材自微博)

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

2024-02-24 20:31

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校