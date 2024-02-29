霍建華機場被代拍圍堵 反向操作嚇退眾人

霍建華的霸氣獲得網友稱讚。（取材自微博）

人氣男星肖戰不久前才爆出在機場怒斥代拍者，成為微博 熱搜話題，霍建華近日也流出一段在機場遇到代拍的視頻。只見他並沒有動怒，語氣平和表示，「你們要拍現在拍，不要跟著我」，但強大氣場嚇得大批代拍後退三步。

一向給人溫文儒雅感覺的肖戰，日前在上海機場被廣大粉絲和代拍圍堵，氣得他當場發飆，「聽得懂話嗎你們？往前走，在幹嘛？有沒有秩序？」引發熱議。沒想到，時隔沒幾日，霍建華也遇到相同情況。

霍建華揮著手、語氣和緩向代拍們喊話。（取材自微博）

當天，霍建華一入境就看到一群代拍，他沒有沉默走過或嚴厲制止，反而揮著手、語氣和緩向代拍們喊話，「你們要拍現在拍，來！你們要拍現在拍，不要跟著我，過來」，而代拍似乎被霍建華的強大氣場嚇到，不少人甚至連連後退，不敢向前跨近。

霍建華不同於一般藝人對待代拍的態度，引起網友議論，「華哥這直率風格我喜歡，有擔當，真正的男子漢」、「用著最溫柔的語氣說著最狠的話哈哈哈」、「老幹部就是老幹部」、「還得是霍建華」，但也有不少網友「畫錯重點」，大讚他的聲音太有磁性了。

據悉，霍建華曾在搭機時發現被粉絲偷拍，他立刻表情嚴肅上前伸手示意對方向前，並疑似「訓話」起來，沒想到該粉絲的友人將照片PO上網，提到「又被華哥教導一番，你還是那個你，諄諄教導的哥哥（大概第一次有人被你的教導敢和你頂撞的吧）」，網友看到後，紛紛羨慕表示，「好想去接受霍老師的教導」。