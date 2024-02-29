回應姚安娜演技被罵？ 張頌文：觀眾喜歡和不喜歡都很正常…

張頌文發了一些當時拍攝「獵冰」的現場照片和網友分享。(取材自微博)

近日討論度最高的一部劇莫過於張頌文、姚安娜 主演的「獵冰」，對於這部片，網友評價不一，但對於第一次擔綱女一的姚安娜，很多人質疑她的演技。近日，張頌文發文回應近期關於「獵冰」的爭議，他表示，「每個觀眾對一部影視作品，都有喜歡的理由和不喜歡的權利，這是正常的。」

張頌文還寫道，「這個劇組，我從開機第一天到殺青最後一天都在，每一場戲的拍攝，大家都認真對待，希望盡力去做好。於我，未來還是會全力以赴，這是我喜歡的職業，我會把它做好。」

最後，他也再次感謝每位喜歡「獵冰」的朋友，「沒有什麼可以送給大家的，剛才在翻手機裡的照片，挑選了一些當時拍攝的照片和你們分享，只能發18張，再有的話，回頭我把它發在評論裡。」

張頌文的這篇文展現出的坦誠和謙虛態度，得到了眾多網友的點讚和支持。

其實，關於「華為 小公主」姚安娜的演技，知名編劇海林也曾在日前發文稱姚安娜「沒有表演天賦」，此話引得「獵冰」導演高群書回懟汪海林，稱其言語太過有失身分。

高群書表示，「海林，過了。她演戲有問題可以討論，但和那些犯罪的人類比就有失您身分了」，並喊話汪海林，「做為一個行業前輩，對年輕人，不要滅殺，不要辱罵。這是我們年長者的基本素質」。

汪海林則解釋，自己這段話是針對網友，並非針對姚安娜，對於姚安娜，自己沒有批評過容貌和出身這些與專業無關的，只說演技。