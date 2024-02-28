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當年娶天后被唱衰 張繼聰結婚17年很幸福

記者黃保慧╱綜合報導
張繼聰在「飯戲攻心2」裡的婚禮，鬧得雞飛狗跳。(圖／華映提供)
張繼聰在「飯戲攻心2」裡的婚禮，鬧得雞飛狗跳。(圖／華映提供)

港星張繼聰在「飯戲攻心2」演出追求大哥前女友鄧麗欣的二弟，他的婚禮竟讓親朋好友以為他搶了大哥的女人，而鬧得雞飛狗跳；張繼聰表示，17年前還默默無名時，娶了香港歌壇天后謝安琪，也是一路被唱衰。

張繼聰2005年出道，歌唱、舞台劇多元發展，多年一直載浮載沉，直到2013年演出TVB電視劇轉型後知名度大開，去年更以電影「窄路微塵」入圍金馬獎最佳男主角，證明演技實力。

這回在「飯戲攻心2」中大哥黃子華不在家，他扮演的二哥要HOLD住三場婚禮，但因為他要娶進門的對象鄧麗欣，是大哥黃子華難忘的前女友，讓搞不清楚的親朋好友以為他橫刀奪愛，大鬧婚禮到難以收拾。

談到婚禮，結婚17年的張繼聰憶述，自己當年以一個小演員身分娶了香港歌壇天后謝安琪，接連被媒體及女方粉絲唱衰，他說：「當年全香港的媒體都跑來婚禮現場，要我好好解釋給個說法。」他表示「飯戲攻心2」讓他演來可說是投放了當年血淋淋的記憶，「充滿了當時結婚時的既視感」。

此外，張繼聰說雖然結婚很久，但在片中講誓言的當下，還是很感動，「重新提醒自己原來結婚是這樣的，也很慶幸我的婚姻很美滿」。

而在電影中從大嫂變成二嫂的鄧麗欣表示，這份尷尬感從第一集一直延續到第二集，才會鬧得婚禮差點辦不成，「但故事更為完整，也讓這個人物更為圓滿立體了。」

鄧麗欣說現在對感情和婚姻都是順其自然，「到了這個年紀，不會存在太多幻想，彼此的情感和關係如何才是最為重要，一切就順其自然。」

張繼聰在「飯戲攻心2」裡的婚禮，鬧得雞飛狗跳。(圖／華映提供)
張繼聰在「飯戲攻心2」裡的婚禮，鬧得雞飛狗跳。(圖／華映提供)

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