「包青天」活得好好的…72歲金超群露臉喊「開鍘」

金超群(右)近日罕見亮相。（圖／翻攝自YouTube-Channel Gary Yeung頻道）

演活「包青天」的台灣演員金超群，近年淡出演藝圈，2017年間傳出他因腦部長腫瘤 入院開刀，往後便屢屢傳出烏龍死訊。日前他現身香港 前亞視製作人楊紹鴻的YouTube 頻道，證明自己活得好好的。

金超群於1993年拍攝「包青天」走紅，一共演了720集，也捧紅了何家勁、范鴻軒。「展昭」何家勁現在結婚育一女，在大陸打造健康食品生意，已經坐擁逾億元身家；「公孫策」范鴻軒77歲，仍在兩岸拍戲。

金超群2017年因突發性語言及行動障礙，診斷為腦壁癌，取出5公分腫瘤、4公分積水，共9公分大的腦瘤，之後便常傳出他烏龍死訊，最後一次露面是2020年底出席導演鄭少峰的喪禮，當時他的身形對比過去已消瘦不少。

今年72歲的金超群難得現身，上楊紹鴻Youtube「小鴻吹水站」頻道，更以「包青天」造型示人，霸氣十足喊「開鍘」台詞，令粉絲勾起不少回憶殺。

節目中也提到金超群在拍「包青天」期間不行房原則，他則回應：「我們在扮演一個比較尊重的角色之前，會給自己許下一些承諾，我就說扮演包公期間不行房。」