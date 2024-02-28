汪小菲新歡Mandy被起底 前夫留擁吻婚紗

Mandy(左)和前夫的婚禮畫面被網友翻出。(取材自微博)

女星大S 前夫汪小菲 日前直播說，今年要把女友Mandy（馬曉梅）娶回家，並要送大大的鴿子蛋。不過網友很快就肉搜出Mandy過去和前夫在文華東方飯店舉辦婚禮的照片，Mandy前夫的社群平台上還留有兩人過去甜蜜婚紗照；甚至網友挖出Mandy許多黑料，包括Mandy在台灣曾帶很多男生回家，還被鄰居投訴「叫床太大聲」。

綜合媒體報導，近日Mandy前夫帥氣外貌曝光，網友大讚像明星，同時也發現前夫Instagram上還留著曾經愛過的證據，如2018年7月曬出婚紗照，兩人在巴黎鐵塔前浪漫擁吻，婚禮在同年10月28日舉行。

面對過去婚照被挖出，Mandy前夫表示：「請大家尊重過去愛的人，過去就過去了，生活輿論何嘗不是有聚有散，希望大家都尊重彼此，也祝大家幸福。」

汪小菲稱今年要二婚。(取材自微博)

據悉，Mandy是醫美界知名美容顧問，因為工作關係結識了李進良，又被對方介紹給汪小菲。