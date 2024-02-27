汪小菲未婚妻被爆結過婚 曾帶男人回家「叫床太大聲」被投訴

曼蒂和前夫的婚禮畫面被翻出。（取材自微博）

大S 前年汪小菲 日前直播時說今年要把女友Mandy（馬曉梅）娶回家，並要送大大的鴿子蛋。不過很快就被網友神搜出Mandy過去和前夫在文華東方飯店舉辦婚禮的照片，Mandy前夫的社群平台上還留有兩人過去甜蜜婚紗照，網友挖出Mandy許多黑料，有人指曼蒂在台灣曾帶很多男生到她家，還被鄰居投訴「叫床太大聲」。

汪小菲稱今年要二婚。（取材自微博）

綜合媒體報導，近日Mandy前夫帥氣外貌曝光，網友大讚很像台灣男星敖犬，網友也發現前夫IG上還留著曾經愛過的證據，2018年7月曬出婚紗照，兩人在巴黎鐵塔前浪漫擁吻，婚禮在同年10月28日舉行。面對過去婚紗照被挖出，Mandy前夫表示：「請大家尊重過去愛的人，過去就過去了，生活輿論何嘗不是有聚有散，希望大家都尊重彼此，也祝大家幸福」。

曼蒂和前夫的婚禮畫面被翻出。（取材自微博）

據悉，Mandy是醫美界知名美容顧問，因為工作關係結識了李進良，又被對方介紹給汪小菲。

網友也爆料，Mandy在台灣有一個交往兩年的房仲男友，，劈腿汪小菲後馬上甩了台灣男友。另一位網友則爆料：疫情 期間曼蒂在台灣會帶很多男生到她家，那個家還是她前夫買給她的，管理員多次接收到鄰居的投訴說叫床太大聲。