「華為小公主」姚安娜又被嘲？ 吃雞式演技上熱搜

姚安娜以「吃雞式演技」登上熱搜。(取材自微博)

由高群書導演，張頌文、姚安娜 主演的電視劇「獵冰」日前開播後，話題不斷，其中，以姚安娜的演技討論度最高。近日，姚安娜再以「吃雞式演技」登上熱搜，網友評論，「演得太過用力」、「演技出圈名場面再加一」、「建議去演喜劇」。

姚安娜本人與角色形象氣質符合。(取材自微博)

電視劇「獵冰」是「華為 小公主」姚安娜升格女一的第一部劇，搭檔的又是因「狂飆」暴紅、戲骨級別演員張頌文，一度引起「帶資進組」疑慮，但遭到導演否認。

近日播出的片段中，飾演緝毒警察的姚安娜舉著槍進入空屋，逐一在每個房間搜索，明明是很緊張的劇情，網友卻覺得很搞笑，尤其是姚安娜舉槍的姿勢，被不少網友嘲諷像是當年第一次玩「吃雞」(電玩「絕地求生」)，甚至有人建議姚安娜轉型演喜劇。

還有人說，姚安娜在劇中表情呆滯，全程緊繃，尤其台詞更是生硬，毫無情感，連肢體動作也不夠自然鬆弛。

導演高群書透露，「獵冰」開拍前曾專門找了特勤局退役教練訓練演員，包括立正、敬禮、持槍、搜索等基本動作。他在談到選用姚安娜，也表示，「姚安娜很樸實，沒有任何表演訓練的痕跡，形象氣質也很像一個初出茅廬的女警察。尤其是，沒整過容。」