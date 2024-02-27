黃子華缺席「還是覺得你最好2」 續集焦點轉到婚禮

「還是覺得你最好2」延續第一集的氣勢。（取材自微博）

2022年一部「還是覺得你最好」，讓陳詠燊從默默耕耘十餘年的幕後編劇一躍成為香港 最賣座喜劇片的導演。該片在香港收得7734萬港元（約988萬美元）票房，內地票房也突破人民幣1億元（約1389萬美元）。

羊城晚報報導，「還是覺得你最好2」中，原班班底幾乎全員回歸，唯獨缺了主心骨黃子華。沒有他，陳家的故事要如何講下去？陳詠燊把故事的主舞台從餐桌轉移到婚禮，講述二哥陳禮與女友Monica、三弟陳熹與女友豬豬的婚禮故事。陳詠燊用三場熱鬧的婚禮戲細細拆解何謂愛與婚姻，讓上一部發揮空間稍顯不足的三位女角色此次擔起大梁。

據報導，陳詠燊擅長寫愛情喜劇。在還沒成為導演之前，他編劇的「新紮師妹」系列、「下一站…天后」等都是都市愛情喜劇的佼佼者；而「還是覺得你最好」系列高舉「愛」字大旗，為當下以警匪犯罪題材為主流的香港電影增添一抹溫馨的亮色。

他表示：「我相信這個世界仍然有愛。明天一定會比今天更好。希望我的電影能一直保持這種感覺，成為我的特色。」

「還是覺得你最好2」中，大哥陳鴻飾演者黃子華的缺席，讓陳詠燊有遺憾，卻仍對現在的故事有信心：「做電影的人都知道不可能事事如人願。既然這次大哥沒能參演，那我不妨在故事中直面他的缺席：面對人生大事時，很重要的人卻未能參與，要如何迎接這個困難？」他透露，原版劇本的確有大哥的角色，現在的結構跟原版是一樣的，都是透過三場婚禮串聯這個故事，只不過中間的波折和每個人的遭遇會有些不同。

報導稱，陳詠燊寫過很多年的愛情專欄，片中有不少金句，如「婚姻是夢想，婚禮是硬仗」，引起不少人共鳴。現實中，他早早就結了婚，與太太組成了一個美滿的家庭。他自我評價：「『還是覺得你最好』比較技術流，第二部則更多是我的內心真實想法。」