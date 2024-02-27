黃子華缺席「還是覺得你最好2」 續集焦點轉到婚禮
2022年一部「還是覺得你最好」，讓陳詠燊從默默耕耘十餘年的幕後編劇一躍成為香港最賣座喜劇片的導演。該片在香港收得7734萬港元（約988萬美元）票房，內地票房也突破人民幣1億元（約1389萬美元）。
羊城晚報報導，「還是覺得你最好2」中，原班班底幾乎全員回歸，唯獨缺了主心骨黃子華。沒有他，陳家的故事要如何講下去？陳詠燊把故事的主舞台從餐桌轉移到婚禮，講述二哥陳禮與女友Monica、三弟陳熹與女友豬豬的婚禮故事。陳詠燊用三場熱鬧的婚禮戲細細拆解何謂愛與婚姻，讓上一部發揮空間稍顯不足的三位女角色此次擔起大梁。
據報導，陳詠燊擅長寫愛情喜劇。在還沒成為導演之前，他編劇的「新紮師妹」系列、「下一站…天后」等都是都市愛情喜劇的佼佼者；而「還是覺得你最好」系列高舉「愛」字大旗，為當下以警匪犯罪題材為主流的香港電影增添一抹溫馨的亮色。
他表示：「我相信這個世界仍然有愛。明天一定會比今天更好。希望我的電影能一直保持這種感覺，成為我的特色。」
「還是覺得你最好2」中，大哥陳鴻飾演者黃子華的缺席，讓陳詠燊有遺憾，卻仍對現在的故事有信心：「做電影的人都知道不可能事事如人願。既然這次大哥沒能參演，那我不妨在故事中直面他的缺席：面對人生大事時，很重要的人卻未能參與，要如何迎接這個困難？」他透露，原版劇本的確有大哥的角色，現在的結構跟原版是一樣的，都是透過三場婚禮串聯這個故事，只不過中間的波折和每個人的遭遇會有些不同。
報導稱，陳詠燊寫過很多年的愛情專欄，片中有不少金句，如「婚姻是夢想，婚禮是硬仗」，引起不少人共鳴。現實中，他早早就結了婚，與太太組成了一個美滿的家庭。他自我評價：「『還是覺得你最好』比較技術流，第二部則更多是我的內心真實想法。」
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