我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

曾演母女 鄭秀文悼李影「很溫暖」

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文(右)曾與李影在「親恩情未了」中飾演一對母女。(取材自Instagram)
鄭秀文(右)曾與李影在「親恩情未了」中飾演一對母女。(取材自Instagram)

香港資深女星李影驚傳在加拿大離世，享年70歲。入行多年的李影曾演過相當多作品，與她合作過飾演母女檔的鄭秀文，亦發文回憶合作點滴，不勝唏噓表示，「李影姐很親切，戲裡戲外都是一個溫暖的母親。」

香港01報導，1994年TVB劇集「親恩情未了」是由李影、魏駿傑、鄭秀文主演，而鄭秀文演出的正是李影的二女兒張家慧。回想起20年前的合作，鄭秀文仍印象深刻，「剛得悉李影姐逝世，泛起懷念和回憶。很多年前Mi於TVB拍了一套電視劇『親恩情未了』，有幸跟李影姐飾演母女，故事感人，李影姐擔起故事主軸，演活含辛茹苦的偉大母親角色，而Mi就飾演一個痛恨母親的女兒，直至自己懷孕也當上了母親，才後知後覺地明白自己母親的偉大和難處。還有，兄弟姊妹之間的愛恨…」

鄭秀文還說，至今一直難忘大結局的一場戲，就是跟李影的母女法庭戲。鄭秀文說，「李影姐戲裡戲外都是一個溫暖的母親。我們演員們就像一家人的相處。當年的合作和相處，留下了今天的溫暖回憶。懷念你，李影姐。」

此外，李影曾與香港資深藝人劉松仁相戀7年，但她最終嫁給成衣商沈海鍵，如今李影離世消息曝光後，媒體詢問劉松仁，他則表示不知情，稱與李影一直有聯絡，沒聽說她有什麼病。

劉松仁26日還曝光與李影的訊息紀錄，悲嘆：「我們不是3月中有約嗎？怎麼真的走了……」。

鄭秀文發文回憶李影。（取材自微博）
鄭秀文發文回憶李影。（取材自微博）

香港 加拿大

上一則

古天樂爆祕婚宣萱 緋聞傳30年像家人

下一則

潔西卡艾芭擴大事業 惹到瑞絲微絲朋？

延伸閱讀

曾演母女檔 鄭秀文悼李影：戲裡戲外都是溫暖母親…

曾演母女檔 鄭秀文悼李影：戲裡戲外都是溫暖母親…
性侵風暴沒影響？馮迪索繼續「玩命」

性侵風暴沒影響？馮迪索繼續「玩命」
「麗的」花旦李影70歲逝 曾與劉松仁情纏7年

「麗的」花旦李影70歲逝 曾與劉松仁情纏7年
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒