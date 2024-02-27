只在廣州場唱新歌？ 陳慧琳惹怒香港鐵粉…被轟太偏心

陳慧琳(右)在廣州開唱，請來周筆暢擔任表演嘉賓。(取材自微博)

香港 資深歌手陳慧琳從去年底展開巡演，日前來到廣州開唱，以一連串的經典歌曲征服歌迷的耳朵，更請來周筆暢擔任表演嘉賓，重演九年前同框畫面。不過，陳慧琳在廣州場換上了一批新服飾和新歌單，讓香港歌迷醋意大發。

香港01報導，陳慧琳「SEASON2世界巡迴演唱會」，相隔19年再次到廣州開唱，她特地邀請周筆暢做嘉賓，亦首次演唱新歌「時光厚禮」。不過，此舉引起香港粉絲醋意，一名叫Winnie的粉絲在社交平台發文「全新歌單全新歌曲，內地演唱會果然係世一，果然夠Surprise」。

隨後PO了一張照片，從照片中可見，這位粉絲擁有大量陳慧琳簽名專輯，可說是非常有紀念價值，但另一張照片中，部分CD被剪成兩截，Winnie並發文表示，「我說到做到」，並說「浪費我27年人生」 。

對此，不少粉絲留言勸阻她的行為，還說從香港去廣州很近，「你自己不去怪誰？慢走不送」。

報導說，老元級粉絲Winnie受訪時表示，「澳門 美加場歌單20年不變，但內地卻是全新歌單，對香港歌迷十年冷視，偏心向內地好嚴重。」

Winnie還說，因為對去年9月澳門場演唱會感到失望，擔心廣州場會一樣，所以沒有選擇北上。