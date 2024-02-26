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「搶C位」風波後…白敬亭演趙露思哥 網喊「毀劇」

娛樂新聞組／綜合報導
因「占C位」人氣跌落谷底的白敬亭，近日被發現低調進新劇組。(取材自微博)
因「占C位」人氣跌落谷底的白敬亭，近日被發現低調進新劇組。(取材自微博)

2024年央視春晚最火的話題當屬白敬亭的「春山學」了，當天，他和魏大勛、魏晨登台演唱「上春山」，卻疑似霸占C位，被質疑耍心機搶鋒頭，聲勢瞬間跌落谷底。近日，白敬亭被發現低調進組拍攝新劇，連父母也罕見陪同，引發網友熱議。

白敬亭在「春山學」事件飽受抨擊後，刻意帶了父母進組，被猜測應該是心情低落，希望父母的陪伴。有粉絲心疼表示，「這是傷的多深啊，父母都陪著」。但也有網友不買帳，嘲諷「30歲的人了，還拿父母出來做擋箭牌，真是丟人」。

據悉，白敬亭主演的新劇是趙露思、陳哲遠「偷偷藏不住」的姐妹作「難哄」，故事以「偷偷藏不住」女主角「桑稚」的哥哥「桑延」暗戀「溫以凡」長達9年的愛情為主，是一部甜蜜愛情劇。女主角則是由近期人氣頗旺的章若楠擔綱。

根據書中人設，「難哄」男主角桑延是個身高187公分、家境優渥、驕傲又深情的男孩。此前，網友一度點名張凌赫、宋威龍、王鶴棣演桑延。

確定白敬亭拿下男一後，很多書粉大呼難以接受，直言白敬亭這張臉並不符合原著中所描述的桑延形象，「完全幻滅了」。還有網友狂酸白敬亭演「難哄」等於毀了全劇：「乾脆改名叫『難看』吧！」

據了解，白敬亭自從「春山學」事件後，人氣暴跌，連帶影響到他與金晨合演、鄭曉龍執導的新劇「南來北往」也收視慘澹。

白敬亭(左起)和魏大勛、魏晨登台演唱「上春山」。(取材自微博)
白敬亭(左起)和魏大勛、魏晨登台演唱「上春山」。(取材自微博)

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