大動脈爆裂走過鬼門關 何超儀夫將復出登台

何超儀(右)和老公陳子聰露臉拜年。(取材自微博)

已故澳門 賭王何鴻燊千金何超儀去年8月接受鄭裕玲訪問時，罕見談到老公陳子聰2022年在澳洲 一度險喪命的病況，令不少粉絲捏了一把冷汗。如今，近2年過去了，陳子聰終於痊癒，在農曆新年首度與何超儀合體跟大家拜年，近日更透露將重新投入工作。

香港 01報導，陳子聰當時肚臍以下的大動脈爆裂，肚子裡全都是血，必須將所有內臟取出來清洗，尿道和腎臟也都有狀況，令他一度昏迷一個多月，差點要終身洗腎。

陳子聰在鬼門關前兜兜轉轉好一段時間，幸好經過幾次大手術後情況漸趨穩定。相隔近2年後，陳子聰終於康復，在農曆新年首度露面，並透露最新的工作計畫。

據悉，陳子聰將在下月2、3號一連兩日在西九Wonderland舉行的The wild ones音樂節上，再次踏足舞台演出，這是他在康復後首次於公開場合演出，也是自前年病發前出席老婆何超儀的The Flashback party演唱會後，兩人再次同台。

但由於陳子聰剛康復，因此這次在台上表演，不能大跳跑動，但Rap歌依然手到拿來。其實之前他已現身音樂節的宣傳片中，只見他全程戴了墨鏡，但從他的步伐及身形，可看出他的精神很好，漸漸回復昔日狀態。

報導說，何超儀對老公的復出十分支持，將會全程在後台打點，愛夫之情，溢於言表。