賈玲曬站在山頂滑雪照 霸氣不甩新片負評

賈玲自導自演的「熱辣滾燙」陷入「行銷過度」質疑聲中。(取材自微博)

春節檔票房排名已出來，賈玲自導自演的「熱辣滾燙」登上寶座，狂掃30多億票房，不過該片導演兼主演的賈玲卻陷入「行銷過度」質疑聲中。近日，賈玲在社交平台更新動態，疑似回應負評，但她短短幾句話盡顯霸氣，掀起網友熱議，也因此衝上熱搜。

賈玲寫道，「總有人問我在拍什麼～你看到什麼我就拍了什麼～這是這部電影的意義～我能感知被愛，也想回饋給你們愛～我撿起無數破碎的我們，拼湊出一個樂瑩，我們拉起手探索這短暫又漫長的一生該怎麼活～」最後她還備註，「今年新疆 風好大，因為站在山頂的緣故吧」。

搭配文字的是，賈玲穿著全套滑雪服、抱著滑板站在山頂的仰視圖，相當有氣勢。有網友解讀賈玲的態度，指出她的意思是，「我的電影你愛看就看，你不愛看我也沒逼你，說到底電影是拍給愛我的人看的。」

賈玲的霸氣回應卻引起兩極評價，有人吐槽她「臉皮真厚」、「到現在還在營銷」，但有人支持她，大讚她「灑脫又帥氣」、「心目中的女王」。