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賈玲曬站在山頂滑雪照 霸氣不甩新片負評

娛樂新聞組／綜合報導
賈玲自導自演的「熱辣滾燙」陷入「行銷過度」質疑聲中。(取材自微博)
賈玲自導自演的「熱辣滾燙」陷入「行銷過度」質疑聲中。(取材自微博)

春節檔票房排名已出來，賈玲自導自演的「熱辣滾燙」登上寶座，狂掃30多億票房，不過該片導演兼主演的賈玲卻陷入「行銷過度」質疑聲中。近日，賈玲在社交平台更新動態，疑似回應負評，但她短短幾句話盡顯霸氣，掀起網友熱議，也因此衝上熱搜。

賈玲寫道，「總有人問我在拍什麼～你看到什麼我就拍了什麼～這是這部電影的意義～我能感知被愛，也想回饋給你們愛～我撿起無數破碎的我們，拼湊出一個樂瑩，我們拉起手探索這短暫又漫長的一生該怎麼活～」最後她還備註，「今年新疆風好大，因為站在山頂的緣故吧」。

搭配文字的是，賈玲穿著全套滑雪服、抱著滑板站在山頂的仰視圖，相當有氣勢。有網友解讀賈玲的態度，指出她的意思是，「我的電影你愛看就看，你不愛看我也沒逼你，說到底電影是拍給愛我的人看的。」

賈玲的霸氣回應卻引起兩極評價，有人吐槽她「臉皮真厚」、「到現在還在營銷」，但有人支持她，大讚她「灑脫又帥氣」、「心目中的女王」。

據悉，賈玲為電影「熱辣滾燙」減重50公斤，成為開春最火娛樂話題，也讓電影成功拿下春節檔冠軍，但有網友質疑，賈玲過度行銷，嘴上說著關注電影本身，上熱搜的卻多是關於減肥的話題。評論區於是湧現負評，甚至讓網友反感，導致幕後紀錄片臨時宣布取消上線。

賈玲穿著全套滑雪服站在山頂。(取材自微博)
賈玲穿著全套滑雪服站在山頂。(取材自微博)

新疆 減重

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