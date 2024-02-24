華為小公主扮警察被疑「帶資進組」導演闢謠：任正非沒投錢

「華為小公主」姚安娜新戲「獵冰」扮警察緝毒。（取材自微博）

由張頌文和姚安娜 主演的刑事偵查網劇「獵冰」近日開播，因為女一號姚安娜是華為 創辦人任正非 的小女兒、孟晚舟的妹妹，所以很多網友認為她帶資進組，並且在網劇中植入了大量的華為廣告。

姚安娜出道3年以來首次主演電視劇引起不少話題，她在戲中扮演小警察追擊張頌文飾演的大毒犯。一個窮追不捨死咬不放，一個詭計多端擅於隱藏，就這樣上演了一場「貓鼠大戰」。

該劇播出後，口碑出現兩極分化，主要爭議點聚焦在姚安娜身上，有網友認為她的演技堪憂，認為「看上去很尷尬，很假」，但也有網友認為，作為新人，姚安娜的演技還不錯，屬於有潛力的演員。此外，張頌文作為另一主演，網友認為他的演技「很穩定」，表示劇中的演技基本上靠張頌文一人支撐。

總導演高群書稱，「獵冰」是他近十多年來最缺錢的戲，天天愁錢。對此有網友提問：「華為沒投錢嗎？」高群書回應：「華為怎麼會投錢？任正非也不會那麼幹。」

有網友問高群書，為什麼要選姚安娜拍這部戲？高群書表示，用姚安娜與資本無關，「她只是沒受過表演訓練的質樸的女孩子，很適合演警察。」

華為創辦人任正非曾在華為媒體見面會上，公開表示支持小女兒姚安娜走文藝路線，他表示小孩都是靠自己努力，不堵她的路，想怎麼辦就怎麼辦。