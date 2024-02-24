汪小菲高調要二婚 大S祝「這次要白頭到老」

汪小菲稱今年要二婚。（取材自微博）

汪小菲 與大S （徐熙媛 ）2021年離婚，兩人紛紛擾擾，近日，汪小菲在直播中坦言今年有再婚計畫，並放話要給女友Mandy買顆「大大的鴿子蛋」。對此，大S也透過經紀人發聲：「衷心祝福小菲！祝福這次婚姻ㄧ定要白頭到老！早生貴子！為他開心！」S媽此前受訪時，也坦言汪小菲若再婚，會給予祝福。

大S離婚後，隔年女方便閃電再婚嫁給舊愛具俊曄，引來男方不滿，一度上演床墊之亂。最近汪小菲高調宣布與台灣網紅Mandy曼蒂交往，更多次帶新女友跟家人見面」。

汪小菲在直播中表示：「今年肯定會結婚」，並讚台灣女友什麼都好，對他和家人都盡心盡力，「今年必須結，而且要給寶寶（指女友）買個大大的（鴿子蛋）」，分享最近狀態很幸福，「現在是我主外，她主內」。

不過巧的是，2021年4月，汪小菲日前為了慶祝與大S結婚10週年紀念日，砸錢買下「I Do」品牌的10克拉鑽戒，戒指內側還刻上2人的姓氏首字母「W&S」，並配上「forever」字樣，象徵雙方可以永遠在一起。

尷尬的是，這枚鑽戒的代言人是正是汪小菲的舊愛張雨綺。

大S從汪小菲宣布新戀情後至今，始終未表態，如今汪小菲拋震撼彈要再婚，大S也透過經紀人廖瑋琪首度打破沉默，31字回應：「衷心祝福小菲！祝福這次婚姻ㄧ定要白頭到老！早生貴子！為他開心！」，雖然跟汪小菲至今仍有官司風波，但仍大器表示祝福心意。