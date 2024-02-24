飛輪海有合體機會？ 汪東城秀好友照片「沒有炎亞綸」

飛輪海曾紅極一時。(圖／華研提供)

華語樂壇的經典男團之一飛輪海，成員單飛後經常有粉絲希望他們能再度合體，近日吳尊就被粉絲詢問，他直接回「你去說服其他三位同學我就來」，成員之一汪東城曬出影片回覆，讓網友笑稱「和解不了了」。

飛輪海當初打著SHE師弟，加上偶像劇加持，由吳尊、辰亦儒、汪東城、炎亞綸 組成，他們在海內外都擁有高人氣，也創造出華語樂壇新生代男團的趨勢，不過2011年吳尊宣布退出後，飛輪海各自單飛。

近期因Energy、5566都重返舞台，粉絲敲碗希望飛輪海回歸，有大陸粉絲留言詢問吳尊，他也爽快回應「你去說服其他三位同學我就來」，引起話題。

汪東城23日晚間在抖音 上傳一段影片，並寫下「請問這是阿尊說的另外三個嗎？」，影片中只見是他和辰亦儒及汪東城圈內好友郭品超，間接澆熄粉絲心中4人合體的可能性。消息一出，「汪東城回應吳尊」話題也登上微博 熱搜，網友紛紛笑稱「壞了，唐禹哲被郭品超擠下去了」、「炎亞綸捏緊了拳頭」。

當年飛輪海解散時，外界就傳出汪東城和炎亞綸不合，多年來炎亞綸與另外三人互相不碰頭，頂多跟吳尊聯絡，而另外三人則常曬出合體照，不曾和炎亞綸同框過。