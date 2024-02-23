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把張曼玉當榜樣挑戰多元 丁禹兮帥打「貓拳」

記者楊起鳳／綜合報導
「大理寺少卿遊」由丁禹兮主演。(取材自微博)
「大理寺少卿遊」由丁禹兮主演。(取材自微博)

古裝探案劇「大理寺少卿遊」由新生代演員丁禹兮、周奇、任敏等人主演，作品集結懸疑推理、熱血冒險等元素，主角丁禹兮能隨時變成白貓潛伏查案的奇幻色彩更為劇情增添可愛畫風，開播前便吸引超過百萬人預約追劇。

丁禹兮因為演出「傳聞中的陳芊芊」、「七時吉祥」等劇知名度大開，獲得「五月男友」、「仙界戰神」等封號，出道6年的他一舉一動都受到網友熱議，他坦言，自己是一個很需要觀眾回饋的人，他不斷提醒自己要以一個旁觀者的視角，理性客觀地去判斷網路評論，把網友的意見變成能量，壞的糾正，好的繼續。

他自認目前仍處於探索挑戰階段，把張曼玉當作榜樣的他說：「我覺得她每個角色跨度都很大，塑造出的人物形象鮮活，說出來也不怕大家笑，我有試想過自己能不能在10年裡達到她的境界，但感覺無法企及，不過人就是需要有一點點貪心和野心。」

這次在「大理寺少卿遊」中，丁禹兮本是大理寺卿之子，父親遇刺身亡後，他悲傷到一夜白髮，在護送父親靈柩返鄉途中，他遭到伏擊，雖然大難不死，卻成為「不人不貓」模樣，他在劇中對於貓的動作神態的掌握、帥氣俐落的武打戲都成為話題。

「大理寺少卿遊」開拍前，丁禹兮、丁嘉文、張奕聰、馮滿、娃爾、魏哲鳴等人勤練武術跟馬術，周奇則是獨自奮戰苦練河南話，彩排時對自己表現不甚滿意的他，一度自責落淚，丁禹兮見狀將他拉到一旁鼓勵他，幫助他調整狀態，兩人戲裡戲外都是密不可分的戰友。

張曼玉 河南

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