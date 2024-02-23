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新劇搭張頌文首演女一 姚安娜遭疑「帶資進組」

娛樂新聞組／綜合報導
姚安娜出道以來首度擔綱電視劇女主角。(取材自微博)
姚安娜出道以來首度擔綱電視劇女主角。(取材自微博)

刑偵犯罪電視集「獵冰」近日一開播就引起廣大討論，據悉，這是張頌文在「狂飆」暴紅後首部電視劇，此外，這也是「華為小公主」姚安娜出道以來首度擔綱電視劇女主角，而不少網友更關注的是姚安娜是否「帶資進組」。

「獵冰」故事發生在平靜的沿海小城三平市，緝毒大隊在一次行動中意外繳獲一批新型冰毒，規模和純度都極為罕見，三平公安立即展開調查。姚安娜在劇中飾演警察，她憑著敏銳洞察力，將目標鎖定在了做化工買賣的張頌文身上，雙方展開一連串鬥智互動。

有網友質疑，姚安娜既沒演技也沒代表作能扛起女一嗎？還有人懷疑姚安娜是「帶資進組」才當上女主角。

眾所周知，姚安娜是華為集團創辦人任正非的小女兒，她自從出道就被網友酸是「靠爸族」，先前她參演劉亦菲、李現主演的「去有風的地方」，就因劇中人物使用的手機品牌都是「華為」，讓外界質疑她「帶資進組」，而「獵冰」中她升格女一，「帶資進組」更傳得沸沸揚揚。

不過，該劇總導演高群書日前發文稱，「獵冰」是近十年來最缺錢的戲，天天愁錢。對此有網友提問「華為沒投錢嗎？」高群書回應，「華為怎麼會投錢？任正非也不會那麼幹」。等同間接打臉「帶資進組」傳聞。

還有網友向高群書提問，「為什麼要選姚安娜來拍這部戲？」高群書表示，用姚安娜與資本無關，「她只是沒受過表演訓練的質樸的女孩子，很適合演警察。 」

據悉，「獵冰」官方微博連日上傳拍戲花絮，其中姚安娜多場打戲，都是親自上陣，就算汗流浹背也願意重新來好幾次，完全不像是傳聞中的「靠爸」小公主。有網友大讚「感覺這小姑娘一直挺真實，演技一直在磨練，挺不容易」、「她就算帶資進組也不搶戲或加戲，已經很棒了」。

張頌文在新劇中再度飾演反派。(取材自微博)
張頌文在新劇中再度飾演反派。(取材自微博)

姚安娜 華為 任正非

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